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Itaalia korvpallitäht Kawhi Leonardist: ta rikkus mu karjääri

Korvpall
Kawhi Leonard ja Danilo Gallinari 2015. aastal
Kawhi Leonard ja Danilo Gallinari 2015. aastal Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Pikalt NBA-s mänginud ja mitmel suurturniiril Itaalia korvpallikoondist esindanud Danilo Gallinari saatis Kawhi Leonardi ja Los Angeles Clippersi suunas päris mitu teravat kriitikanoolt, süüdistades neid oma karjääri rikkumises.

NBA karistas hiljuti Clippersi klubi ja ka Leonardit ennast lepingu eest, mille mängija 2019. aastal klubiga sõlmis. Nimelt rikkus Clippers selle lepinguga NBA palgalimiidi reegleid, skeemitades Leonardile sponsorlepingute kaudu lisatulu.

Clippersile määrati 30 miljoni USA dollari suurune trahv ning klubi jäi viiel hooajal järjest (2029-2033) ilma draft'i esimese ringi valikust. Tiimi omanik Steve Ballmer ja ärijuht Gillian Zucker said aasta pikkuse NBA-s tegutsemise keelu, Leonardile endale määrati 700 000 dollari suurune rahatrahv. Leonardi onu Dennis Robertson sai lausa viie aasta pikkuse tegutsemise keelu.

Lisaks Leonardi palkamisele tegi Clippers 2019. aastal ühe suure vahetustehingu, kui koosseisu lisati Oklahoma City Thunderi äär Paul George. Tema saamiseks saatis Clippers muuhulgas Oklahoma Citysse mullu NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Shai Gilgeous-Alexanderi ning itaallasest ääremehe Danilo Gallinari. Teadaolevalt nõudsid Leonard ja tema onu Clippersilt just George'i tiimi toomist.

Nüüdseks oma mängijakarjääri lõpetanud Gallinari rääkis A Cresta Alta nimelises taskuhäälingus, et Leonardile määratud rahatrahv on liiga väike. Lisaks ütles itaallane, et Leonard rikkus tema karjääri. "Ta muutis minu karjääri trajektoori ja pani mind väga keerulisse olukorda, kui ta mu Los Angelesest minema saatis. Minu NBA karjääri üle ei otsustanud mõni tiimijuht või omanik, vaid üks mängija, kes otsustas, et tiim polnud tema jaoks piisavalt hea," põrutas Gallinari.

Clippers kasutas tiimi sponsoreid, et Leonardile lisatulu tekitada. Teadaolevalt sai Los Angeleses sündinud ja kasvanud ääremängija lisaks lubatud palgale just 50 miljonit dollarit. "Ta peaks kõik selle raha heategevusele annetama. Ta peaks maksma 50 miljonit, mitte ainult 700 000 dollarit," lisas itaallane.

Gallinari siirdus NBA-sse 2008. aastal, mil New York Knicks ta draft'i kuuenda valikuna võttis. Pärast kaht ja poolt hooaega saadeti ta Denverisse, kui New York tõi vahetustehinguga tiimi Carmelo Anthony. Itaallane oli terve oma karjääri vältel igati soliidne panustaja ja kuigi mitte staarmängija, kogus ta viie hooajaga keskmiselt Denveri eest 16,2 punkti, 4,8 lauapalli ja 2,2 korvisöötu.

2017. aasta juulis sõlmis ta suure lepingu just Clippersiga, kelle eest tegi ka oma karjääri kõige resultatiivseima hooaja, visates 2018-19 hooajal mängus keskmiselt 19,8 punkti. Pärast Leonardi tehingut vahetas Gallinari pea iga aasta klubi ning tõmbas NBA karjäärile 2024. aasta veebruaris joone alla. Siis mängis ta veel hooaja kodumaal, kus tuli Vaqueros de Bayamoniga Itaalia meistriks.

Leonard siirdub järgmiseks hooajaks tagasi Toronto Raptorsisse, kellega 2019. aastal NBA meistriks tuli. Paraku pole juuni lõpus kokku lepitud vahetustehing seni veel ametlikult läbi läinud, sest lisaks Ballmerile ja Zuckerile sai keelu ka korvpallijuht Lawrence Frank, kellel pole veel asendajat leitud.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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