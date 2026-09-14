Dos Santos alistas nii Benjamini kui Warholmi

Augusti lõpus 400 m tõkkejooksus Karsten Warholmi maailmarekordi üle jooksnud Dos Santos võttis Budapestis kindla võidu ajaga 45,98, mis on kõigi aegade kolmas tulemus. Teisena lõpetas hooaja tippmargi 46,40 jooksnud valitsev olümpiavõitja, ameeriklane Rai Benjamin ja kolmanda kohaga pidi leppima Warholm, kelle lõpuaeg oli 46,78.

Zürichi Teemantliiga etapil maailmarekordi 45,80 püstitanud Dos Santos ei ole sel hooajal 400 m tõkkejooksus ühtegi võistlust kaotanud. "Avasin World Athleticsi äpi ja nägin avalehel midagi sellist, et minu võiduvõimalused on 95 protsenti. Mõtlesin, et see on päris kõrge number, nii et tahtsin lihtsalt minna ja joosta nii kiiresti, kui suudan," sõnas Dos Santos. "Kui jooksed Teemantliiga võistlusel, keskendud peamiselt ajale, aga tiitlivõistlustel on asjad teisiti. Muidugi on oluline ka kiiresti jooksmine, aga siis keskendud rohkem võitmisele."

Laupäeval 100 m jooksu võitnud Jefferson-Wooden tegi kuldse duubli, püstitades ka 200 m jooksu finaalis maailma hooaja tippmargi 21,47. USA naised võtsid kolmikvõidu, teine oli Gabrielle Thomas 21,77-ga ja kolmas Kayla White 21,93-ga.

Meestes 100 m jooksu võitnud Bednarek kordas kaasmaalanna tegu ja võidutses ka 200 m jooksus ning ka tema püstitas maailma hooaja tippmargi 19,52. Teisena finišeeris Botswana jooksja Letsile Tebogo ajaga 19,76 ja kolmanda koha sai ameeriklane Courtney Lindsey 19,79-ga.

Kuldse duubli eest teenisid Jefferson-Wooden ja Bednarek mõlemad 300 000 dollarit auhinnaraha.

Meeste kõrgushüppes võttis võidu itaallane Gianmarco Tamberi, kes ületas teisel katsel 2.37, millega kerkis maailma hooaja edetabelis esimeseks. Augustis Birminghamis EM-kulda võites hüppas ta 2.32.

Esimest korda peetud ultimate maailmameistrivõistlustel oli auhinnafond 10 miljonit dollarit ehk rohkem kui ühelgi teisel kergejõustikuvõistlusel. Kolme päeva jooksul elas Budapestis võistlustele kaasa üle 60 000 inimese. Maailma kergejõustikuliidu president Sebastian Coe ütles, et tegemist oli pooleldi proovivõistlusega ning lisas, et need uuendused, mis hästi toimisid, võivad tulevikus jõuda ka olümpiale ja maailmameistrivõistlustele, täpsustamata, millised.