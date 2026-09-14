X!

Dos Santos alistas nii Benjamini kui Warholmi

Kergejõustik
Alison dos Santos esiplaanil, taga vasakul Karsten Warholm ja paremal Rai Benjamin
Alison dos Santos esiplaanil, taga vasakul Karsten Warholm ja paremal Rai Benjamin Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kergejõustik

Esimest korda peetud kergejõustiku ultimate maailmameistrivõistlustel Budapestis jätkas võimsas hoos brasiillane Alison dos Santos, sprindis tegid kuldse duubli ameeriklased Melissa Jefferson-Wooden ja Kenny Bednarek.

Augusti lõpus 400 m tõkkejooksus Karsten Warholmi maailmarekordi üle jooksnud Dos Santos võttis Budapestis kindla võidu ajaga 45,98, mis on kõigi aegade kolmas tulemus. Teisena lõpetas hooaja tippmargi 46,40 jooksnud valitsev olümpiavõitja, ameeriklane Rai Benjamin ja kolmanda kohaga pidi leppima Warholm, kelle lõpuaeg oli 46,78.  

Zürichi Teemantliiga etapil maailmarekordi 45,80 püstitanud Dos Santos ei ole sel hooajal 400 m tõkkejooksus ühtegi võistlust kaotanud. "Avasin World Athleticsi äpi ja nägin avalehel midagi sellist, et minu võiduvõimalused on 95 protsenti. Mõtlesin, et see on päris kõrge number, nii et tahtsin lihtsalt minna ja joosta nii kiiresti, kui suudan," sõnas Dos Santos. "Kui jooksed Teemantliiga võistlusel, keskendud peamiselt ajale, aga tiitlivõistlustel on asjad teisiti. Muidugi on oluline ka kiiresti jooksmine, aga siis keskendud rohkem võitmisele."

Laupäeval 100 m jooksu võitnud Jefferson-Wooden tegi kuldse duubli, püstitades ka 200 m jooksu finaalis maailma hooaja tippmargi 21,47. USA naised võtsid kolmikvõidu, teine oli Gabrielle Thomas 21,77-ga ja kolmas Kayla White 21,93-ga.

Meestes 100 m jooksu võitnud Bednarek kordas kaasmaalanna tegu ja võidutses ka 200 m jooksus ning ka tema püstitas maailma hooaja tippmargi 19,52. Teisena finišeeris Botswana jooksja Letsile Tebogo ajaga 19,76 ja kolmanda koha sai ameeriklane Courtney Lindsey 19,79-ga.

Kuldse duubli eest teenisid Jefferson-Wooden ja Bednarek mõlemad 300 000 dollarit auhinnaraha.

Meeste kõrgushüppes võttis võidu itaallane Gianmarco Tamberi, kes ületas teisel katsel 2.37, millega kerkis maailma hooaja edetabelis esimeseks. Augustis Birminghamis EM-kulda võites hüppas ta 2.32.

Esimest korda peetud ultimate maailmameistrivõistlustel oli auhinnafond 10 miljonit dollarit ehk rohkem kui ühelgi teisel kergejõustikuvõistlusel. Kolme päeva jooksul elas Budapestis võistlustele kaasa üle 60 000 inimese. Maailma kergejõustikuliidu president Sebastian Coe ütles, et tegemist oli pooleldi proovivõistlusega ning lisas, et need uuendused, mis hästi toimisid, võivad tulevikus jõuda ka olümpiale ja maailmameistrivõistlustele, täpsustamata, millised.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

11:13

Dos Santos alistas nii Benjamini kui Warholmi

13.09

FOTOD | Tallinna Maratoni võitis keenialane, Hussar teine Uuendatud

13.09

Karmen Bruusi hooaja lõpetas operatsioon

13.09

Werro pani võimsale hooajal kuldse punkti, 100 meetris sündis hooaja tippmark

13.09

Hussarid tulid Eesti meistriks: publik ei lubanud alla anda

12.09

Nurme: ei oleks 20 aastat tagasi arvanud, et olen ikka number üks

12.09

Tiidrek Nurme võitis kümnendat korda Tallinna Sügisjooksu

12.09

Tallinna poolmaratonil näidati aegade kiireimat minekut

12.09

Duplantis alistas uuel tiitlivõistlusel Karalise, esikoht ka Ingebrigtsenile

11.09

Favoriidi staatuses Nurme: plaan on väga kindel, tulin pealinna valitsema

10.09

Kergejõustikuliit ei algata Taivo Mägi suhtes distsiplinaarjuurdlust

06.09

Hussar kaitses Pärnus tiitlit: varsti lõpetan, aga veel on palju sees!

06.09

Karotamm: Värnik ei olevat normaalne, aga tippsportlane ei saagi normaalne olla

05.09

Jamaica kuulitõukeäss kerkis kõigi aegade edetabelis neljandaks

05.09

Noah Lyles kuulutas hooaja lõppenuks

04.09

Duplantis loobus soojendusel Teemantliiga finaaletapist

03.09

Kaugushüppe olümpiavõitja pääses hirmutavast avariist suuremate traumadeta

02.09

Warholm loobus Teemantliiga finaaletapist: nad ei teinud tugevat pakkumist

02.09

Kahe silla jooks toob Pärnusse Eesti pikamaajooksu tipud

02.09

Oktoobris jõuab kinodesse dokumentaalfilm odaviskaja Magnus Kirdist

sport.err.ee uudised

13:32

Kohtunike viga kinkis Manchesteri derbis Haalandile värava ja Cityle võidu

12:57

Läti tuli ka 3x3 korvpalli Euroopa meistriks

12:28

Rõbakina tõusis maailma esireketiks, Malõgina tegi väikese tõusu

12:03

TÄNA OTSEBLOGI | Kas kaotustega alustanud Eesti saab Belgiale vastu?

11:39

Vassiljev võrkpallikoondise senisest EM-ist: meil jääb puudu servisurvest

11:13

Dos Santos alistas nii Benjamini kui Warholmi

10:40

17-aastane Armin Raag tuli rallikrossi Euroopa meistriks, Eestile kaksikvõit

10:12

Lajal parandas karjääri parimat kohta, esikümnes märgiline muutus

09:58

Paide naiskond sai esimest korda Florast jagu

09:12

Soome jätkab EM-il täiseduga, Läti sai teise kaotuse

08:45

Vigastatud Sappinen lahkus väljakult kanderaamil

08:10

Zverev teenis USA-s karjääri teise slämmivõidu

13.09

Eesti soovib rahvusvahelisi saalihokiturniire veelgi võõrustada

13.09

Mistra pääses eurosarjas hõlpsalt edasi

13.09

USA sai alguse ehmatusest üle ja krooniti taas maailmameistriks Uuendatud

13.09

FOTOD | Tallinna Maratoni võitis keenialane, Hussar teine Uuendatud

13.09

VIDEO | Eesti võrkpallifännid ei lase kaotustest hoolimata tujul langeda

13.09

Eesti jäi EM-il Taanile üllatuslikult kindlalt alla Uuendatud

13.09

ETV spordisaade, 13. september

13.09

Enric Mas teenis karjääri esimese suurtuuri võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo