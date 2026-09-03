Jaspar Vaher stardib koos uue kaardilugejaga Itaalias asfaldirallil

Eesti rallilootuse kõrval võtab esimest korda võistlustingimustes koha sisse soomlanna Janni Hussi. Võistluse eel said Vaher ja Hussi erinevatel Itaalia teedel mitu päeva koostööd harjutada ja töökeeleks saab nende autos olema eesti keel, vahendab autospordiliit.

"Senine koostöö Janniga on olnud positiivne ja olen kindel, et ta saab väga hästi hakkama. Eks loomulikult koostöö saabki paremaks minna ainult töö käigus ja me mõlemad õpime koguaeg juurde. Kilomeetrite poolest oleme asfaldil saanud koostööd lihvida üle 150 kilomeetri, mis on täiesti okei kilometraaž ja see andis eelseisvaks ralliks hea põhja. Kuna asfaldil sõitsin viimati aasta tagasi, siis oli hea, et sai erinevate teede peal sõita ja testipäevad olid positiivsed," sõnas Vaher testi järel.

Võrreldes aasta algusega on 19-aastase eestlase hooaja kalendris nüüd ees ootamas vaid asfaldirallid ja Rally 1000 Miglia järel võistlevad Vaher ja Hussi veel Itaalias Rally Sanremol ja Prantsusmaal Rallye du Varil. "Toyota Yaris Rally2 autoga on asfaldil äge sõita. See vahe polegi nii suur esi- ja nelikveolise vahel, kuid see jõud ja pidurdamine ning pidamine on kõik ikkagi natukene paremad. Sõidutehnika poolest suurt erinevust pole ja pead ikka samu asju tegema. Minu mentor Juho Hänninen on meiega kaasas ja oleme saanud arutada ja analüüsida ning ta annab oma näpunäiteid ning üritab nii palju aidata, kui võimalik," ütles Vaher.

Samal võistlusel tulevad starti ka Patrick Enok ja Silver Simm, kes sõidavad Itaalias Vaheri möödunud aasta meeskonna MS Munaretto poolt ettevalmistatud Škoda Fabia RS Rally2 autoga. Rally 1000 Miglial ootab võistlejaid kahe võistluspäeva jooksul ees kaheksa kiiruskatset ja 116,96 katsekilomeetrit.