WRC2-s vahetus liider, Virves jätkuvalt teine

Reedese võistluspäeva järel WRC2-s liidrikohal olnud Nikolai Grjazin (Lancia) keeras laupäeva esimesel kiiruskatsel oma masina üle katuse. Virves jõudis finišisse neljanda ajaga, aga oma klassi kokkuvõttes liidriks ei tõusnud, sest Yohan Rossel (Lancia) teenis ülekaaluka eduga katsevõidu ja asus kokkuvõttes 6,7 sekundiga juhtima.

Rossel sõitis kiireima aja välja ka järgmisel kahel kiiruskatsel ning haaras hoolduspausiks 32,3-sekundilise edu Virvese ees. Eestlane sai kaheksandal kiiruskatsel teise (+8,7) ja üheksandal kiiruskatsel neljanda koha (+16,9). Kokkuvõttes järgneb kahele paremale austraallane Taylor Gill (Škoda; +56,0).

"Seni on olnud üsna sarnane päev eilsele, aga võib-olla mitte nii halb kui eile. Olen endiselt raskustes nii sõidu kui ka legendiga. Uutel katsetel on väga keeruline kõike endast välja panna," rääkis Virves 9. kiiruskatse finišis.

Absoluutarvestuses püsib liidrikohal Oliver Solberg (Toyota), kes edestab 9. kiiruskatse järel tiimikaaslast Elfyn Evansit ja Adrien Fourmaux'd (Hyundai) vastavalt 10,1 ja 18,1 sekundiga. Vähem kui minutiga kaotavad liidrile veel Sebastien Ogier (Toyota; +20,0) ja Sami Pajari (Toyota; +50,5).

Sarnaselt Grjazinile lõppes kohe päeva esimesel kiiruskatsel võistlus Thierry Neuville'i jaoks. Belglane lõikas paremkurvi liiga suure hooga, misjärel lendas tema Hyundai teisele poole teed ja rullus mitu korda üle katuse. Neuville ja kaardilugeja Martijn Wydaeghe pääsesid avariist vigastusteta.

Game over for Thierry and Martijn



Crew OK ✅#WRC | #RallyChileBiobío pic.twitter.com/9g8RO32BL6 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 12, 2026

Laupäevase võistluspäeva viimased kolm kiiruskatset sõidetakse Eesti aja järgi hilisõhtul.