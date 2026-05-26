Tõnis Sildaru jäi süüdi tütre raha omastamises

Süüdistuse järgi kasutas Tõnis Sildaru oma alaealise lapse Kelly Sildaru vara ilma seadusliku aluseta ja kohtu loata enda ning kolmandate isikute huvides. Väidetavad süüteod toimusid valdavalt 2014. aasta juuni lõpust 2019. aasta augustini ning lapse seaduslik esindamine ja vara valitsemine kestis 2020. aasta veebruarini ehk ajani, mil Kelly Sildaru sai 18.

Süüdistuse kohaselt võeti lapse kontolt välja kokku 550 324 eurot sularaha ning tehti enda kontole ülekandeid 404 340 euro väärtuses, millest tagastati 6244 eurot; 398 095 euro kasutamist lapse huvides kohus ei tuvastanud. Süüdistuse kohaselt ulatub ebaseaduslikult enda kasuks pööratud vara kogusumma 1 024 608 euroni (sealhulgas kolmandatele isikutele tehtud maksed).

Kohtu hinnangul on Tõnis Sildarule esitatud süüdistus tõendamist leidnud, lapsevanemana oli Tõnis Sildarul juurdepääs oma alaealise lapse Kelly Sildaru kontole laekunud rahale, mille ta pööras ebaseaduslikult enda, oma lähedaste ja enda kontrolli all olevate kolmandate isikute kasuks.

Kelly Sildaru arveldusarvele kantud raha näol oli tegemist alaealise kannatanu varaga, mille ta sai sporditegemise tulemusena ning mida süüdistatav tema vanemana oleks pidanud haldama kooskõlas perekonnaseaduses sätestatuga ning arvestades vara heaperemeheliku valitsemise põhimõtteid. Tõnis Sildaru seda aga ei teinud ning pööras kannatanu vara enda ja kolmandate isikute kasuks.

Kannatanu Kelly Sildaru esitas menetluses tsiviilhagi Tõnis Sildarult, MTÜ-lt Kelly ja Henry Sildaru Suusaklubi, Rainar Paavolt ja Mart Nöpsilt 211 207 euri välja mõistmiseks. Kohus jättis tsiviilhagi rahuldamata nõudes Mart Nöpsi ja Rainar Paavo vastu, kuid rahuldas tsiviilhagi Tõnis Sildaru ja MTÜ Kelly ja Henry Suusaklubi vastu ning mõistis neilt välja Kelly Sildaru tsiviilhagi katteks 211 207 eurot.

Kohus määras, et tsiviilhagi tagamiseks arestitud MTÜ Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi kontol olev raha summas 211 207 eurot jääb arestituks kuni tsiviilhagi täieliku hüvitamiseni Kelly Sildarule Tõnis Sildaru ja MTÜ Kelly ja Henry Sildaru poolt.

Menetluskuludena mõistis kohus Tõnis Sildarult välja sundraha teise astme kuriteo toimepanemise eest summas 1419 eurot ning kannatanu Kelly Sildaru menetluskulud summas 95 235 eurot. Tõnis Sildarul kriminaalmenetluse käigus tekkinud kaitsjatasu summas 81 183 eurot jättis kohus tema enda kanda. Mart Nöpsil ja Rainar Paavol tsiviilhagi menetlemisest tingitud kulud kogusummas 18 130 eurot mõistis kohus välja Kelly Sildarult võrdsetes osades, nimelt Mart Nöpsi kasuks 9155 eurot ja Rainar Paavo kasuks 9155 eurot.

Otsus ei ole jõustunud.

Enne teisipäevast istungit:

Põhja ringkonnaprokuratuur esitas 2023. aasta detsembri lõpus Tõnis Sildarule süüdistuse omastamises. Kohtueelses uurimises kogutud tõendid viitasid, et Tõnis Sildaru kasutas enda alaealise tütre teenitud vara ebaseaduslikult, pöörates seda nii enda kui ka kolmandate isikute kasuks aastatel 2014 kuni 2020.

Kelly Sildaru on esitanud tsiviilhagi summas 211 207 eurot, mille kostjaks on lisaks Tõnis Sildarule märgitud ka MTÜ Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi ning sellega seotud isikud. Selle summa eest osteti suusaklubi, mitte Kelly Sildaru nimel AS Tallinna Vesi aktsiaid, mis müüdi hiljem maha, ent summa jäi Kelly Sildarule üle kandmata.

"Lapsevanem on kuni lapse täisealiseks saamiseni oma järeltulija seaduslik esindaja ja vara hooldaja. See aga ei tähenda, et vanem võib lapsele kuuluvat vara käsitleda nii, nagu see kuuluks talle, kommenteeris riiklikku süüdistust esindava Põhja ringkonnaprokurör Leelet Kivioja 2024. aasta alguses. "Vastupidi – vanem peab hoidma lapsele kuuluvat vara eraldi seisvalt ja tohib seda kasutada vaid lapse ülalpidamiseks, vara valitsemiseks või muude lapsega seonduvate jooksvate kulude katteks. Siiski tasub meeles pidada, et last peavad ülal pidama vanemad, mitte laps ise."

"Kohtueelse uurimise materjalid viitavad, et Tõnis Sildaru on lapse eestkostjana korduvalt välja võtnud sularaha ja teinud oma tütre arveldusarvelt ülekandeid endale ning kolmandatele isikutele. Seejuures pole prokuratuuril veendumust, et raha kasutati tütre huvides," lisas Kivioja siis.

Tänavu märtsis viitas Tõnis Sildaru kaitsja Jaanus Tehver, et perekonna laste hooldusõigus oli toona Tõnis Sildarul ühiselt Lilian Talvinguga ning tehingud tehti kogu pere heakskiidul, samuti ei ole tema sõnul tõendatud, kuidas raha Tõnis Sildaru või kolmandate isikute tarbeks kasutati.

"Perekonnaseadus ei kohaldu kuidagi MTÜ rahale. Kuna tegemist oli MTÜ rahaga, ei saanud sellest tekkida kahju Kelly Sildarule. MTÜ vara võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. Igal juhul on välistatud, et ühingu raha antakse otse Kellyle – see on välistatud nii seaduse kui ka MTÜ põhikirjaga," viitas Tehver siis.

Algul esitati Tõnis Sildarule kahtlustus ka kehalises väärkohtlemises ja ähvardamises, aga kohtueelne uurimine ei tõendanud toona kindlaid vägivalla või ähvardamise episoode ning prokuratuur lõpetas selles osas kriminaalmenetluse.

Sildarude peretüli tuli avalikuks 2020. aasta kevadel, kui selgus, et aastate jooksul teenitud vara jagamiseks pöörduti kohtusse. Perekonna ühe leeri moodustasid Tõnis ja poeg Henry, teise Kelly ja pereema Lilian. 2021. aastal rääkis Kelly Sildaru "Pealtnägijale", et oli aastaid perevägivalla ohver.