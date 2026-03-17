Kanter: Tõnisel on erialased teadmised, aga treenerikutse on natukene laiem

Freestyle-suusatamine
Freestyle-suusatamine

Freestyle-suusatamise olümpiahõbe Henry Sildaru isa ja treener Tõnis teatas teisipäeval, et loobub talle Eesti Olümpiakomitee poolt pakutavast preemiarahast ja tulevasest treeneritoetusest. ETV spordisaates selgitas EOK nägemust olukorrast asepresident Gerd Kanter.

Tõnis Sildaru tegi täna teatavaks kaks rahadega seotud otsust. Kas see on nüüd EOK poolt ka lõplik tõde ja nii jääb või hakkate seda veel menetlema?

Fakt on see, et Tõnis on preemiaraha (35 000 eurot - toim.) tagasi kandnud, aga meie tänase seisuga ühtegi ametlikku pöördumist ei ole saanud. Sotsiaalmeedia ametlik kanal ei ole. 22. aprillil koguneb EOK tippspordikomisjon korralisel kogunemisel ja arvatavasti on see üks teema, mida peame seal käsitlema.

Kui Tõnis Sildaru ei ole praegu treener, sest tal puudub kutsetunnistus, siis kes ta on EOK jaoks?

Tõnis Sildaru on freestyle-suusatamise treener, kellel kahjuks ei ole treenerikutset; kelle poeg võitis olümpiadebüüdil erakordse olümpiamedali, mis on Eesti rahvale kindlasti väga oluline.

Aga kas on Tõnis võrdses staatuses näiteks massööriga, arstiga või hooldemehega?

Kindlasti selles mõttes ei ole. Tänasel hetkel on tal võimalus see kutse ära teha, mida hooldemehel ei ole. Tõnisel on olemas erialased teadmised, aga treenerikutse on natukene laiem. See käsitleb pedagoogikat, sporditurvalisust, eetikat – kõike seda. Ma arvan, et see raamistik, mille EOK on loonud oma kutsesüsteemiga, on väga oluline.

EOK president Kersti Kaljulaid ütles umbes nädal tagasi oma sotsiaalmeedia postituses, et see medalipreemia on tulemustasu ja ei ole väärtusotsus. Kas praegu see treenerikutsega seonduv on ka kuidagi seotud otseselt väärtusküsimustega ehk siis Sildarude perekonna kohtuvaidlusega?

Kindlasti mitte. Seda arutavad omad instantsid ja EOK kindlasti ei sekku sellesse.

Meil on märtsikuu poole peal ja juba arutame aasta treeneri valimist. Siin on huvitav olukord, et EOK statuudi järgi saab aasta treeneriks nomineerida kolme punkti järgi: treener peab olema aasta sportlase nominendi juhendaja; treeneril peab olema kehtiv treenerikutse; treener on toonud Eesti spordi maailmakaardile. Tõnis Sildaru justkui lähtub sellest, et kui on täidetud üks nendest kolmest, siis ta saab olla nomineeritud. Kas ma saan õigesti aru, et EOK seisukoha järgi peavad kõik kolm olema täidetud?

Täpselt nii. Kindlasti väga suurt rolli lõpliku nominentide hulgast teeb sportlaskomisjon, kes on alati nominentidele oma lõpliku hinnangu andnud. Üks oluline sõnum, mida sportlaskomisjon täna rõhutab, on see, et sportlane ei ole medalimasin. Seal on ka kõik see muu. Sportlane on eelkõige inimene ja üks vaimselt või füüsiliselt katkine sportlane pärast medalivõitu ei ole täisväärtuslik inimene. Nii et see on tegelikult üks oluline sõnum, mida sportlaskomisjon jälgib.

Endise tippsportlasena, kui sina oleksid sellises olukorras olümpiavõitjana ja sinu treeneriga oleks selline seis, siis kuidas sa siis suhtuksid?

Väga raske öelda. Treenerikutse on valik ja inimesed, kes pikalt toimetavad selles valdkonnas, nende jaoks ei ole kutse tegemine suur väljakutse. Tõnis võiks tulla ja selle asja ära teha. Ma tean, et ta on seda protsessi juba alustanud ja arvan, et kutsekomisjon ootab teda. See rõõmustaks kogu meie spordiüldsust, kui Tõnis selle kutse ära teeks.

ETV spordisaade, 17. märts

