IBU võttis laskesuusatajate soovitust kuulda

Kui seni pääses ühisstardist sõitu MK-sarja üldarvestuse 25 paremat ja ülejäänud viis kohta jagati vastaval etapil hästi esinenud sportlastele, siis edaspidi tagavad endale automaatselt koha ainult üldarvestuse 20 paremat. Ülejäänud kümme kohta lähevad vastaval MK-etapil kümmele enim punkte kogunud sportlasele.

IBU spordidirektor Daniel Böhm selgitas Saksa väljaandele Chiemgau24, et muudatuse eesmärk on anda rohkem võimalusi sportlastele, kes on vastaval MK-etapil kõige paremas vormis. Böhm lisas, et senise korra muutmise taga oli IBU sportlaskomisjon, mis koosneb viiest sportlasest, kes esindavad kõigi laskesuusatajate huve.

Muudatus puudutab ainult MK-sarja. Maailmameistrivõistlustel ja olümpiamängudel jätkatakse senise süsteemiga ehk automaatselt pääsevad starti MK-sarja üldarvestuse 15 paremat ja teiste individuaalalade medalivõitjad.

Laskesuusatamise MK-sarja uus hooaeg saab avapaugu 24. novembril Soomes Kontiolahtis. Ühisstardist sõidud on kavas Le Grand-Bornand'is (hooaja 3. etapp), Antholz-Anterselvas (6. etapp), Nove Mestos (7. etapp), Östersundis (9. etapp) ja Oslos Holmenkollenis (10. etapp).