Henry Sildaru: olen õega seisnud tõstuki järjekorras, kumbki üksteist ei tunne

Tõnise ja Henry Sildaru sõnul on pere lahutanud kohtuvaidluse tõttu ohus Henry karjäär ning võimalus olümpiamängudele pääseda. Õe Kelly ja ema Lilianiga ei ole Henry suhelnud paar aastat, Kelly Sildaru sõnul on vend aga isa poolt manipuleeritud.

Esmaspäeval Harju maakohtus alanud protsessi käigus uuritakse, kas Tõnis Sildaru on freestyle-suusatajast tütre aastatel 2014-20 teenitud varaga ümber käinud ebaseaduslikult ning miljoni euro väärtuses tehinguid teinud mitte lapse huvides.

Tõnis Sildaru rääkis Kanal 2 saates "Täistund", et kohtuvaidluse tõttu ei saa Henry Sildaru kasutada tema jaoks ette nähtud sponsorrahasid ning seetõttu jäi pere noorem laps eemale ka Pekingi olümpiamängudest. Sealjuures kuvati saates ekraanile Kelly Sildaru elektronkiri, kus kuuekordne X-mängude kuldmedalist pakkus välja, et Henry võiks enne olümpiat koos temaga treenida.

"Tahan, et Henryl oleksid minuga samaväärsed treenimistingimused, võimalus osaleda võistlustel ning õnnestumise korral kvalifitseeruda olümpiale. Teen Henryle ettepaneku liituda minuga selle hooaja treeninglaagriteks ja võistlusteks ning tasun ise Henry laagrite ja võistluskulud. Kogu minu tiim on valmis olema talle igakülgseks toeks ja abiks, seda on kindlasti ka kogu suusakommuun," seisis Kelly Sildaru 2021. aasta detsembris saadetud kirjas.

"Kirjutasin enne olümpiat õele, et ta loobuks oma ütlustest ja ma saaksin oma rahad kätte, et ma saaksin proovida püüda olümpiapääset, aga ta ütles, et jääb oma ütluste juurde ning kui tahad, tule siia ja suusata minu ja mu poiss-sõbraga. Mina ei olnud sellega nõus, sest ma tahan ikkagi isaga teha, kuna ma arvan, et ta teab, mida ta teeb ja meil on hea koostöö," rääkis Henry Sildaru teisipäevases saates.

Sildarude meespere sõnul ähvardab olümpialt eemale jäämine Henryt samal põhjusel ka nüüd, sest Milano mängudele pääsemiseks algab kvalifikatsioonipunktide kogumine juba augustis Uus-Meremaal, aga sponsorrahadele ligi ei pääse.

"Miks Kelly seda kõike teeb, on keeruline öelda, me ei tea seda. Kahjuks on nii. Avalikult mina, tegelikult kannatab vend," sõnas Tõnis Sildaru. "Võib-olla nad tahavad meid takistada, et meil hästi ei läheks," arvas Henry.

Henry Sildaru tunnistas intervjuus, et pole õega rääkinud paar aastat ning samuti ei suhtle ta ka emaga. "Olen Soomes õega olnud tõstuki järjekorras, kumbki üksteist ei tunne. Eks see võib-olla kurb ole. Nüüdseks ma temast otseselt puudust ei tunne," sõnas Henry Sildaru.

Saates kommenteeris juhtumit ka endine riigiprokurör Steven-Hristo Evestus. "Tal [Tõnisel] ei ole lihtsas keeles öeldes paberimajandust ehk lepinguid selle kohta, kuidas omavahelised suhted täpselt fikseeritud on. Prokuratuur sattus oma uurimisega keerulisse olukorda, kus ei olnud võimalik anda head selgitust, et lapse varad olid heaperemehelikult valitsetud," rääkis Evestus.

"Üks pere ei peaks selliseid lepinguid tegema," arvab aga Tõnis Sildaru. "Ma loodan, et ühel hetkel ema ja õde mõistavad, et laim kahjustab praegu väga tugevalt Henry karjääri," lisas ta.

Kelly Sildaru puhkes saates olukorda kommenteerides nutma. "Ma loodan, et seda ei juhtu," vastas ta küsimusele, kas ta on valmis selleks, et ta enam kunagi vennaga ei kohtu. "Ma loodan, et hakkame ühel hetkel ikkagi suhtlema. Olen valmis ootama kasvõi 20 aastat. Mul on väga raske näha, et ta on isa poolt nii manipuleeritud. Ei ole õige isa poolt ässitada ühte last oma õe ja teise vanema vastu," sõnas olümpiapronks.