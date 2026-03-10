X!

Tõnis Sildaru vägivaldsest fotost: täna käituksin teisiti

Freestyle-suusatamine
OM2026: Henry Sildaru pargisõidu kvalifikatsioonis.
OM2026: Henry Sildaru pargisõidu kvalifikatsioonis. Autor/allikas: Kiur Kaasik/Delfi Meedia
Freestyle-suusatamine

Eesti Olümpiakomiteele (EOK) ja Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusele (EADSE) saadeti 23. veebruaril foto, mis viitab sellele, et Tõnis Sildaru kasutas 2019. aastal tagasi oma alaealise poja vastu füüsilist vägivalda.

Postimees Sport kirjutas esmaspäeval, et 23. veebruaril, päev pärast seda, kui EOK määras Milano Cortina taliolümpial hõbemedali võitnud Henry Sildarule ja tema treenerist isa Tõnisele suure rahalise preemia, laekus EOK-le ja EADSE-le e-kiri Kelly Sildarult, millele oli lisatud ka foto.

Kõnealune foto on tehtud 2019. aastal Uus-Meremaal, kus Sildarud treeninglaagris olid. Fotol on Tõnis Sildaru ja 13-aastane Henry Sildaru ning see viitab sellele, et isa kasutas oma poja vastu füüsilist vägivalda.

"Kui ma täna vaatan antud olukorda aastast 2019, siis otse loomulikult on mul piinlik. Võtsin Henrylt tahvli ära, lasin ka lendu mõned krõbedamad sõnad. Meie jaoks sai samas kohe ka tüli läbi. Isana seisin enda arvates õige asja eest. Kas see viis oli õige? See oli ainuke, mis pähe tuli, kui olin korduvalt korrutanud: pane tahvel ära," vahendas Henry Sildaru esmaspäeva öösel ühismeedias oma isa sõnu.

"See oli keeruline ja emotsionaalne aeg. Täna käituksin ehk teisiti."

Sportlase sõnul oli ta olukorra tekitamisel ka ise süüdi. "Ma olin siis 13-aastane ja mäletan endiselt, mis juhtus. See oli periood, kui mu ema ja isa olid juba lahku minemas. Aeg oli ärev ja suhted meie kõigi vahel pingelised," kirjutas Henry Sildaru. "Selles episoodis istusin ma laagris päevi tahvelarvutis ja keeldusin seda ära panemast. See oli minu poolt inetu. Kinnitan, et mu isa ei teinud mulle liiga, kui ta minult tahvelarvuti ära võttis. Seda enam, et selle olukorra tekitamises oli mul endal süü."

"Kinnitan teile, et ma olin seni, olen täna ja olen ka edaspidi oma isa kõrval ja selja taga. Mul ei ole oma isa vastu mitte ühtegi pretensiooni."

EOK president Kersti Kaljulaid kaitses esmaspäeval otsust määrata Tõnis Sildarule, kuid rõhutas, et olümpiamedalid ei rehabiliteeri varasemaid tegusid. "Jah, ka EOK-ni on jõudnud karmi väärkohtlemise sisuga materjalid selle kaasusega seoses. Olen nende osas suhelnud ka EADSE-ga. Saan aru, et sellega pole juriidiliselt täna enam väga midagi peale hakata, kuna tänaseks on Henry Sildaru saanud täisealiseks ja kõik otsused selles asjas on tema enda teha," kirjutas Kaljulaid.

EOK täitevkomitee koguneb teisipäeval korralisele koosolekule, kus arutatakse ka 23. veebruaril laekunud kirja ning fotot.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

