Kelly Sildaru "Pealtnägijas": isa eesmärk oli võimalikult palju minu pealt teenida

Avalikkusesse on juba mõnda aega tilkunud, kuidas imelise tähelennu teinud Sildarude suusaperes küpseb tüli, kus vastastikku lajatati tsiviilhagide ja kuriteokaebustega. See on – nagu asjaosalised ise avaldavad – ainult jäämäe tipp. Kusjuures võtmekoht avaliku huvi seisukohalt on, et see ei ole niisama suhtepundar ja peredraama, vaid mõtlemapanev kaasus, kuidas vanemad üldse tohivad eduka lapse rahadega ringi käia. On oluline rõhutada, et ametlik uurimine on pooleli ja õigust mõistab lõpuks kohus, aga hetkel vigastuspausil Kelly Sildaru on siiski veendunud, et elus edasiminekuks on vajalik juhtunust rääkida. Lausa märgiline on, et ta teeb seda just nimelt oma 19. sünnipäeval.

"Ma arvan, üks põhjus on kindlasti see, et hästi paljudele, vähemalt meedias võib-olla, kajastatakse justkui seda olukorda selliselt, et mina tahan kellelgi kotti üle pea tõmmata," selgitas Sildaru, miks ta otsustas "Pealtnägija" kaamera ette tulla. "Pluss teine asi kindlasti on ka see, et ma lihtsalt tunnen, et võib-olla see minu lugu võib ka teisi inimesi julgustada. Ja võib-olla neid motiveerida tegema neid samme, millega minul läks tõenäoliselt liiga kaua aega."

Küsimusele, kas nende pere lahkhelid paisusid perevägivallaks, vastas Kelly ema Lilian Talving: "Jah, paraku kahjuks nii on."

Tõnis Sildarule esitati kahtlustus kehalises väärkohtlemises ja omastamises

See ei ole niisama jutt. Avalikkus teab, et mullu aprillis algatati kriminaalasi, kuid avalikkus ei tea, et suvel esitati kahtlustus pereisa Tõnis Sildarule seoses väidetava kehalise väärkohtlemise ja omastamisega suures ulatuses.

"Me uurime sündmusi, mis on toime pandud perioodil 2018-2019 ehk siis peresisest kehalist väärkohtlemist. Ja samuti omastamist suures ulatuses," kinnitas Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Sirle Melk. "Neid kehalise väärkohtlemise episoode oli mitmeid ja kahtlustuse kohaselt on ta siis need toime pannud nii oma elukaaslase kui ka tütre Kelly osas."

Tõnis Sildaru ise süüd ei tunnista. "Siin on ilmselgelt pahatahtlikud mängud, aga selle pahatahtlikkuse tõttu on Kelly manipuleeritav ema poolt ja see hävitab tegelikult kahe noore inimese elu terveks eluks lihtsalt sel eesmärgil, et naised soovivad mulle kahjuks kätte maksta," ütles Tõnis Sildaru.

Tõnis keeldus kaamera ette tulekust. Ta ei tahtnud kõiki üksikasju avalikkusega jagada, aga jutu kokkuvõte on, et tegu on petetud naise kättemaksuga, kuhu tõmmati kaasa mässumeelne tütar, kes koos liialdavad ja valetavad.

Küsimusele, kas Kelly ei karda, et selline musta pesu pesemine mõjub halvasti tema karjäärile, vastas ta: "Olen selle peale mõelnud. Aga ma ise ei tunne, et see peaks kuidagi halvasti mõjuma, sest ma olen ohver. Ma tunnen, et ma ei ole ise mitte midagi valesti teinud. Kuna ma olengi teistele ka eeskujuks, siis ma lihtsalt tunnen, et pean seda teiste inimestega jagama kuidagi. Sest muidu kas või lihtsalt meedias intervjuusid andes lihtsalt tunnen, et kui ma midagi ütlen, siis ma tihtipeale nagu valetan inimestele, sellega, et ma ei ole aus. Võib-olla see, kui ma siin oma loo ära räägin, teeb võib-olla ka edaspidi nende intervjuude andmise natukene kergemaks minu jaoks."

Kõik see algas nagu muinasjutt. Mudilasena esimest korda suuskadele tõstetud ja peamiselt Nõmme nõlvadel treeninud tirts tegi juba algklassides tuule alla endast kaks korda vanematele. Kelly ei pääsenud vanusepiirangu tõttu isegi veel suurtele võistlustele, kui temast räägiti juba kui freestyle'i imelapsest.

Kelly Sildaru: õhuloss lihtsalt varises kokku

Suured teened eduloos olid Kelly isal, kes oli ühtaegu treener, mänedžer, logistik ja kõike muud, mis parasjagu vaja. Algul tegi seda palgatöö kõrvalt, aga siis keskendus täielikult tütre ning noorema poja Henry suusakarjäärile. "Ühel hetkel neid laagrites ja võistlustel käimisi kogunes nii palju, et palgatöö kõrvalt ei olnud seda võimalik teha, just eeskätt selle tõttu, et puhkused on ju piiratud," selgitas Kelly ema Lilian Talving. "Kuna tolleks hetkeks oli Kelly juba piisavalt edukas ja tal oli hulgaliselt sponsoreid, siis ei tekkinud seda küsimust, et arved jääksid maksmata või kõht jääks tühjaks."

Seega tütarlapsest sai maast madalast rahvusvaheline täht ja Eesti talispordi päästja, kes pälvis järjest esikohti ja tunnustusi, aga teisalt oli ka pere peamine sissetulekuallikas. "Kui mina tegin seda suusatamist ikkagi sellepärast, et mulle meeldis suusatada, ma tahtsin, mulle lihtsalt meeldis, ma tegin seda sellepärast. Ja tänu sellele ma tõenäoliselt nii kaugele jõudsin, siis temal kindlasti olid selles spordis või selles, et mina suusatan, hoopis teistsugused eesmärgid, mis olidki siis võib-olla rahalised, et võimalikult palju raha n-ö minu pealt teenida selle aja jooksul, kui ma sporti teen," arutles Kelly Sildaru.

Suhete rappaminekus isaga on Kelly ja tema lähedaste sõnul kaks liini, millest esimene oli 2017. aasta sügisel Uus-Meremaal saadud tõsine põlvevigastus, mis põhjustas eemalejäämise olümpialt.

Sildarudega aastaid koostööd teinud füsioterapeut Sirli Hinni sõnul läks asi selgelt üle piiri, kui operatsiooni järel sundis isa Kellyt liiga vara liiga palju treenima. "Sain järjest rohkem aru, et need meetodid, mis tema peal kasutatakse, seal ei arvestata üldse tema arvamust. Kui ta ütleb, et tal on valus või et ta on väsinud, sellele tuli vastus, et ära vingu või sa oled ise süüdi," kirjeldas Hinn. "Selline adekvaatne sportlase tervise seisundi hindamine, eriti veel, kui see on sinu oma laps, et sa näed teda nii trennis kui kodus, see täiesti puudus."

"Muidugi mul endal oli ka kahju, et see juhtus, aga justkui temal olidki n-ö eesmärgid, plaanid, kuidas mul olümpial hästi läheb ja kuidas see jälle midagi sisse toob ja kuidas see kasulik on. Ja siis see õhuloss justkui nagu varises lihtsalt kokku," rääkis Kelly Sildaru.

Aga võib vastu öelda, et ongi tegemist väga motiveeritud ja nõudliku treeneriga lihtsalt? "Olen üle kümne aasta olnud füsioterapeut väga erinevates valdkondades, erinevate sportlaste, erinevate treeneritega töötanud. Motiveeritusel ja motiveeritusel on vahe," nentis Hinn.

Peretülid läksid väidetavalt füüsiliseks

Vastaspool möönas, et Tõnis oli nõudlik ja kohati karm, kuid jutt tütre tervise kahjustamisest naerdi välja – pigem piitsutas Kelly end ise tagant. Kui operatsioon ja sellest taastumine olid avalikult teada, siis pereringis lahvastas 2018. aasta kevadel vanemate vahel tüli seoses truudusetusega. Kuna teema on delikaatne ja käimas ka politsei uurimine, ei avalda "Pealtnägija" paljusid üksikasu, kuid mitme tunnistaja sõnul läksid tülid ka füüsiliseks. Näiteks juulis 2018 põgenes Lilian lõhkise näoga pikaaegse peresõbra Heiki ja tema pere juurde. "Kui eelnevalt oligi võib-olla nagu selline emotsionaalne, siis mindi esimest korda ka konkreetsemalt vägivaldseks," kinnitas Heiki Sõmerik.

"Tegelikult sellele põgenemisele eelnes ikkagi juba selline järjepidev ja kestev vaimne vägivald ja igasugune kinnihoidmine, ähvardamine, solvamine," rääkis Lilian Talving. "Siis sellele tõesti lisandus Tõnise poolt toime pandud füüsiline akt, mille tagajärjel ma sinna sõprade juurde hommikul põgenesin."

"See asi ongi kogu aeg eskaleerunud. Ja kui mõtled, et see piir on juba saavutatud, enam hullemaks ei saa minna, siis kõige jubedam ongi see, et tegelikult saab," lisas Sõmerik.

Kui "Pealtnägija" Tõnis Sildarult küsis, kas ta on endise elukaaslase vastu vägivaldne olnud või tema vastu kätt tõstnud, vastas mees: "Ma olen teda kindlasti kinni hoidnud ja kindlasti enesekaitset rakendanud. Ma üldse ei väidagi, et ma seda teinud ei ole. Tema moodus oli tõmmata jalad ümber minu kere ja mind voodi peale [lükata] ja siis kätele valu ja lihtsalt peksis mind. Ma ei tea, kust kohast, kooli ajast äkki enesekaitsevõte, et näpud suhu ja tõmbad, siis saad lahti."

Mis hetkel sai Kelly Sildaru aru, et isa ja ema vahel on halvasti? "Saingi siis aru, kui nägin, kuidas isa hakkas emaga halvasti käituma, kasutas koledaid sõnu, kui ta emaga rääkis ja ka füüsiliselt tegi võib-olla emale mingil määral liiga," vastas Kelly. "Sellest hetkest saingi aru, et midagi on valesti. Ja siis astusingi mina sellele olukorrale vahele. Kuna mul ema on ka selline, et kannatab ära, võib-olla otseselt ise midagi ei tee. Mul lihtsalt oli endal kõrvalt nii raske vaadata, kuidas üks minu lähedane inimene käitub minu teise väga lähedase inimesega nii kehvasti. Ma ei saanud, mul oli lihtsalt endal nii raske pealt vaadata."

Kelly astus ema kaitseks välja

"Muidugi astus ta minu kaitseks välja ja hakkas isale selle kohta taunivaid märkuseid tegema, et ta peaks lõpetama, et see ei ole okei, et see ei ole normaalne, keegi ei pea sellist asja taluma," meenutas Kelly ema Lilian. "Põhimõtteliselt sellest hetkest, kui Kelly ka selles mõttes tema vastu astus, sai momentaalselt Kellyst justkui minuga samaväärne vaenlane või vastane, keda on vaja endale allutada."

"Mingi hetk hakkas Kelly kartma teda. Ma arvan, et kuskil 2018 sain vahepeal sellise sõnumi, et ma kardan või et mind süüdistatakse või et olen nii hirmus, et värisen või ma pidin ära minema kuskile, et rahuneda ja rahulikult olla," meenutas Hinn Kellylt saadud sõnumeid.

"Ühel suvel, kui olime Soomes laagris, ka tekkis mingi tüli juba meil varasemalt, siis ta tahtis mu telefoni ära võtta. Ja siis ma olin ise juba nii šokis, tahtsin sellest olukorrast välja, ma ei tahtnud selle inimesega isegi samas ruumis olla," rääkis Kelly. "Olime rõdul vist äkki, Henryga pärast trenni venitasime või midagi. Ja hakkasin siis välisuksest nagu ruttu välja tormama. Aga enne, kui ma sealt välja jõudsin, ta haaras mu juustest kinni ja siis tiris mind magamistuppa voodi peale, lükkas sinna maha, midagi karjus mu peale, ma karjusin talle vastu ja siis selle peale ühel hetkel ta lihtsalt lahtise käega lõi mulle vastu nägu."

"Sel hetkel tõmbas minul nii selgeks, et ma ei julgenud enam ühtegi häält ega piuksu teha, lihtsalt hakkasin nutma, ma ei julgenud talle midagi vastu öelda," lisas Kelly. "Et mis siis, kui ta teeb mulle uuesti niimoodi."

"Kui nad ütlevad, et ma olen vägivaldne olnud, siis... mis asi on vägivald?" küsis Tõnis Sildaru. "Kui ma olen võtnud kratist kinni ja tõstnud ära, et ära peksa oma venda või midagi taolist, siis loomulikult saab öelda, et ma olen vägivaldne olnud. Ma ei saa ju öelda seda... kuidas sa tahad seda tõlgendada. Aga see ei ole ju nii, et ma tõusen söögilauast püsti ja annan vastu vahtimist."

Tõnis Sildaru andis sisse kuriteokaebuse

Saanud aru, et "Pealtnägija" lugu ei õnnestu väärata, andis Tõnis läinud nädala lõpus omakorda sisse kuriteokaebuse, kus süüdistab ekselukaaslast ja tütart muuhulgas ähvardamises, kehalises väärkohtlemises, eraviisilises jälitustegevuses, varguses, omastamises ja arvutikelmuses. Sinna otsa tegi veel ka Kelly vanaema sõbrapäeval kuriteoteate, et lapselaps ründas teda. "Pealtnägija" kuulas tundide kaupa pereliikmeid, sugulasi ja sõpru ning kumbki pool ei eita, et aastaid väldanud tüli käigus on tehtud ja öeldud inetusi mõlemalt poolt ning oli ka füüsilisi klaarimisi, kuid kohati on vastastikused süüdistused nagu peegelpilt. Näiteks väidab Tõnise leer, et hoopis ema ja tütar olid vägivaldsed, rünnates korduvalt ja jõhkralt nii isa kui venda, pannes ohtu nende elu ja tervise. Kusjuures Kelly "käekiri" olevat lüüa näiteks kannaga ja kägistada. "Oleme lihtsalt kaks aastat elanud Henryga nagu vaimse terrori all. Nad on lihtsalt lahminud ja pannud nii täie rauaga, et noh..." jättis Tõnis Sildaru lause pooleli.

"Ta ei väida minule teadaolevalt mitte ainult seda, et Kelly on temaga mingites episoodides vägivaldne olnud, vaid ta justkui isegi väidab, et ta on siin kõik see aeg suisa Kelly terrori all elanud," ütles Lilian Talving.

"Ma ise küll ei tea, et sellised asjad oleksid juhtunud. Eks need lood, mida mulle räägitakse, et mida mina olen isale teinud, pigem tundub, et on just vastupidi, et mida isa tegelikult on mulle teinud. Nüüd lihtsalt n-ö maalib seda pilti teistpidiseks," lisas Kelly.

Helisalvestis on näide pingelisest õhustikust

Kuna need laekusid alles äsja, siis pole selge, kas politsei võtab Tõnise ja tema ema kaebused menetlusse või mitte. Mõlemal poolel on tõendeid oma versiooni toeks, millest enamikku "Pealtnägija" avalikkusega jagada ei saa, sest need on liiga isiklikud või käivad uurimise alla, kuid näide õhustikust on salvestus 2018. aasta novembrist, kui trenni sõites puhkeb autos tüli, sest Kelly hilines. Kui tüdruk vastu ütleb, kaotab isa enesevalitsuse. "T**a, ole vait, plika, raisk! Sõna otseses mõttes f***ing ole vait! T**a, sa oled vastik tõusik, raisk! Kuidas sa lihtsalt f***ing ei näe? Miks Henry vastu päid ei saa?" kuuleb Tõnis Sildarut helifailil karjumas.

"Selle pärast, et f***ing Henry teeb täpselt kõike nii, nagu sina ütled," vastab Kelly ärritunult. Tõnis Sildaru jätkab: "Kuuled, vä? Henry pärast ei oodata, Henry pärast ei jääda hiljaks. Henry teeb trenni, mitte ta ei jookse kuradi välja õue. Jaa, ta teeb nii nagu mina ütlen. Point ei ole selles, kas ta teeb nagu mina ütlen, vaid ta ei mängi lolli, nagu sina teed. Sinu järgi oodatakse, sina jääd hiljaks."

Tõnise sõnul sundis ta mässumeelset tütart lihtsalt professionaalsusele. Võib-olla on sarnaseid vestlusi peetud mitmes teismelise sportlase peres, aga paneb mõtlema, kas 15 minutit kestev tiraad on normaalne.

"Saad aru, sulle tullakse nii palju vastu, aga sina oled f***ing mölakas, ütlen sulle ausalt, sa ei ole selles tiimis täishingega. Henry on, mina olen ka, aga sina?!" kurjustab Tõnis Sildaru helisalvestisel. "Ma ei taha, f**k, Kelly sinuga koos suusatada. F***ing, ma ei taha! Ma vihkan vahetevahel sind, ausalt! Anna andeks, et ma aus olen. Oma tütrele ei peaks nii ütlema. T**a, sa oled lihtsalt nagu..."

Prokuratuur: tõendid toetavad Kelly ja tema ema väiteid

See võib kõlada tüli, mille sarnaseid esineb teisteski peredes, aga asjaomaste sõnul oli tegu palju hullema mustriga. Prokuratuur kinnitas, et uurimist ei algatata niisama juttude peale. "Kui tegemist oleks kättemaksuga ja ei oleks viiteid ega alust olnud kriminaalmenetlust alustada, ega seda poleks ka alustatud. Nii et tegelikult on väga konkreetsed viited, on kogutud erinevaid tõendeid, mis toetavad Kelly ja tema ema väiteid. Ilma selleta ei oleks seda menetlust ka läbi viidud," kinnitas vanemprokurör Sirle Melk.

Paljud episoodid toimusid treening- või võistluslaagrites kas nelja silma all või pereringis, mistõttu sõltumatuid tunnistajaid leidub vähe. Nagu näiteks Kelly kirjeldus, kuidas käitus isa järjekordse tüli käigus USA suusakuurordis. "Ta läheb ja võtab köögisahtlist suure kööginoa. Ja siis justkui hoiab seda niimoodi selja taga nagu peidus või nagu varjab seda. Ja ta tuleb sellega minu poole ja hakkab minust nagu mööda siis minema. Ja ma istusin just seal kõige kitsama koha peal selles esikus seal voodi peal," kirjeldas Kelly. "Ja kui ma näen, et ta tuleb sellega, mul oli reaalselt selline tunne, et mis ta selle noaga teeb, kas ta nüüd torkab mind sellega? Ma reaalselt mõtlesin, et nüüd ongi kõik, mu eluga on kõik lihtsalt. Mingite tülide käigus ta on alati sellises staadiumis, et selline tunne, et ta ei kontrolli, ta on kõigeks võimeline, sa kunagi ei tea, mida ta teeb järgmisena."

Eriti uskumatu on, kuidas hoolimata mürgisest foonist jõudis Kelly samal ajal järjest pjedestaalidele – seal hulgas juba ka täiskasvanute MM-il – ning säras punastel vaipadel kas või siis, kui ta valiti korduvalt Eesti aasta parimaks noorsportlaseks.

"Ise ka vahepeal olen mõelnud, et vau, kuidas ta sellise terrori all olles suutis teha oma soorituse ikkagi ära," tunnistas Hinn.

"See ongi kõige imekspandavam, kui tugev on tegelikult Kelly. See väike õrn habras tüdruk, keda justkui meediast tegelikult teatakse. Isegi kui see vaimne terror ja kõik asi, mis seal taustal käis ja ta siiski läks ja tõi need võidud ja kõik asjad koju. See on lihtsalt imekspandav," nentis ka Sõmerik.

Kelly Sildaru: ma ei hoolinud justkui mitte millestki

"Lõpp oli Kelly jaoks juba täiesti selline, kus ta ütles, et tal oli pressikonverentsil selline tunne, et ta hakkab nutma ja tõuseb püsti, kui ta käest küsitakse tema suurepäraste suhete kohta tema isaga," avaldas Kelly ema Lilian.

"Sa teed seda intervjuud ja sul endal pisar silmas ja sa lihtsalt ei taha avalikkusele öelda ka ju, et halvasti on. Siis lihtsalt naeratadki ja lihtsalt teedki head nägu. Endal põhimõtteliselt niimoodi, et pisar on silmas," ütles Kelly.

"Selline pinge võib põhjustada talle mingisuguseid vigastusi lõpuks, ta võib ennast sellise pinge all trikke sooritades vigaseks lihtsalt kukkuda," arvas Lilian.

"Võistlusel ja võistlustreeningul mul oligi endal selline enesetunne, et mul on täiesti ükskõik, mis minust saab. Mul ei olnud mitte mingit närvi, ma lihtsalt olin seal ja ma lihtsalt tahan, et see asi läbi saaks," tunnistas Kelly. "Ma küll tegin oma trikid ära ja sooritus oli ka hea. Ma mõtlesingi, et mul on täiesti ükskõik, mis minuga juhtub, kas mul juhtub. Ma nagu ei hoolinud justkui mitte millestki."

Pingeid peres aimati või teati tükati spordiringkondades, eriti pärast seda, kui tütar loobus isaga treenimisest, kuid asi sai ametliku käigu 2020. aasta algul, kui Kelly ja ema rääkisid probleemidest Eesti Olümpiakomitees, kes suunas nad lõpuks Ohvriabisse. "N-ö pildi selgekslöömine oligi just nimelt seal ohvriabis. Kui ma näitasin seal asju, mis mul on – tõendeid, pilte, asju," rääkis Lilian. "Siis ohvriabi inimene küsis mu käest, et miks te politseisse pole pöördunud? Ma ütlesin selle peale, et ma ei tea, et ma ei taha ju talle halba. Ja siis öeldi mulle selle peale, et miks te kaitsete teda, te peaksite kaitsma oma lapsi. Ja vot siis see oli see koht, mis lõi pildi selgeks või selle asja klaariks. Et tõesti."

Käimas on ka vähemalt kolm tsiviilvaidlust

Lisaks kirminaaluurimistele on hetkel töös vähemalt kolm tsiviilvaidlust, mis keerlevad kõik moel või teisel raha ümber. Kui omal ajal sai Kelly tänuks trenni eest pulgakommi, siis nüüd käib vaidlus rohkem kui miljoni euro üle. Üks lahingutanner on maja Saku vallas, mis ehitati Kelly teenistuse eest. "Kui asjad hakkasid n-ö allamäge minema ja oligi võib-olla näha, et pere laguneb, siis Tõnis just nimelt hakkas väitma kõiki asju enda omaks olevat. Kõik oli tema oma," lausus Lilian. "Ta isegi ütles, kuidas põhimõtteliselt ta on nii palju teinud ja kui palju see kõik maksab, et praegu on isegi raha puudu. Ja need väited, et see on tema maja ja kes sinna ja millistel tingimustel sinna kolida saab, siis see tundus äärmiselt ebaõiglane. See tundus vale!"

Esimene kohtuskäik lõppes kompromissiga, kus Tõnis kirjutas augustis 2019 üle 400 000 maksva maja tütre nimele. Tõnis ütles, et jättis kogemata fikseerimata kokkulepe, et võib koos pojaga edasi sees elada. "Leppisime kokku veel selles mõttes, et maja jääb kõigile, Kelly kedagi välja ei tõsta, aga siis usaldasin jälle, ei kirjutanud ka Kellyga mingit kokkulepet, et maja kuulub kõigile ja kõik võivad elada seal ja panin allkirja alla ja järgmine hetk oli põhimõtteliselt väljatõstmise order, et koli minema siit," meenutas Tõnis.

Käib trall, kus on korduvalt nõutud valduse vabastamist, kutsutud politseid, teineteist välja lukustatud ja lukuabiga jälle sisse murtud. Kelly, kes elab emaga Mustamäe korteris, andis isa kohtusse, et ta maja vabastataks. Tõnis nimetas seda omakorda kelmuseks ja andis vastukäiguna tütre ja ekselukaaslase kohtusse väitega, nagu oleks nende pere moodustanud juba 12 aastat tagasi seltsingu ehk sisuliselt pereäri, kus igaühel oli oma roll, mis väärib konkreetset tasu ja osa tulust. Näiteks oli Henry tema sõnul õe abitreener ja määrdemeister. Selle alusel küsis ta igaühele 25% varadest, alates majast ja lõpetades rahaga pangakontodel.

"Algusest peale selge, et see on lihtsalt n-ö advokaatide poolt tagantjärgi moodustatud konstruktsioon. Et midagi on vaja nagu välja mõelda. Sõlmida mingeid lepinguid viie- või kaheaastase lapsega tundub absurdne!" imestas Lilian.

"Seltsingu sõlmimise hetkel tegelikult Henry oli ju veel noorem. Ja justkui väidetakse, et Henry mäletab ja sai väga hästi aru, mida ta tegi tegelikult. Aga minu jaoks on see täiesti ebaloogiline," tõdes Kelly.

Sama leidis esimese astme kohtus – 18. jaanuaril tehtud otsus teeb seltsingu konstruktsiooni pihuks ja põrmuks, öeldes muuhulgas: "Kohtu hinnangul on ebamoraalne ja taunitav alaealiste laste arendamine sarnaselt tõuhobustega eesmärgil, et lapsed teeniks nendesse panustatud raha hiljem tööga nn seltsingule kasumiga tagasi."

Prokurör: lapse varast ei tohi peret üleval pidada

Tõnise sõnul oli aga kohtunik spordikauge ning otsus kaevatakse edasi. "Meil oli peres kokkulepe, et ma tulen töölt ära ja ma olen kõik ametid, mis vaja on, alates treenerist, suusatehnikust, fotograafist, turundajast, mänedžerist, mida iganes. Ja palka ei võta, vaid kõik on nagu pere ühiskassa," väitis Tõnis. "Ja täna lihtsalt naised ütlevad, et meil ei ole mingit ühiskassat, kõik on Kelly raha ja kohtuniku vastus ongi see, et alaealise lapse treenimise eest palka ei saa võtta."

Seni on suurema tähelepanuta jäänud, et politsei uurib ka väidetavat omastamist suures ulatuses. "Laiem küsimus, mida selle juhtumi taustal võiks küsida, ongi, et mis on selle vanema õigused üldse oma lapse poolt teenitud raha või siis muu vara kasutamisel ja käsutamisel," selgitas Melk. "Seadus näeb siin üheselt ette, et vanem peab oma lapse vara kasutama või selle eest hoolt kandma heaperemehelikult ja hoidma seda selgelt ikkagi oma varast eraldi. Kui vanem sooviks teha sellest teenitud tulust mingisuguseid muid kulutusi, mis ei lähe lapse ülalpidamiseks või teha näiteks mingeid investeeringuid, siis selleks on vaja selgelt küsida kohtu luba. Ja tähtis on ka silmas pidada seda, et lapse varast ei tohi tegelikult peret üleval pidada. Selle ülalpidamise ikkagi meie seaduste kohaselt peab lapsele tagama tema vanem."

Perekonnaseaduses võib küll nii seista, kuid Tõnise sõnul on etteheide absurdne ja teeks kurjategijad paljudest vanematest, kes oma lapsi treenivad ja majandavad. Ta ei eita, et rahaga tegeles ainult tema, kuid Tõnise sõnul läks kõik asjakohasteks kuludeks. "Eks need kulutused ongi ka meil kriminaalmenetluse mõttes sellised, mida me peame siis vaatama täpselt sisse, et mille peale need tehti," nentis Melk.

Detaile on rohkem, kui "Pealtnägija" saatesse mahub. Aasta tagasi täisesaliseks saanud ja kaks aastat tagasi isa treeneriteenetest loobunud neiu ei ole enda sõnul saanud siiani täielikku ligipääsu kontodele ja ülevaadet lepingutest. Näiteks eksisteerib MTÜ Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi, mille juhatuses on Tõnise sõbrad ja mille kaudu hulka raha liikus, kuid nimitegelast polevat ligi lastud. Samuti on Kelly toetusrahade liigutamise osas küsimusi suusaliidule. "Ma olen talle kõik kontoväljavõtted saatnud, mis mõttes tal puudub ülevaade?" imestas Tõnis. "Raha istub seal kontol, mis on üle, keegi midagi omastanud ei ole."

Meeste ettepanek on jagada kõigiga võrdselt, mis esmapilgul tundubki võib-olla aus, kuid naiste sõnul on see nagu Suure ja Väikese Peetri lugu, kus jagada tahetakse ainult seda, mis on nüüdseks jäänud Kelly nimele.

Inimesed võivad kuulata seda kõike ja neil on mulje, et siin on üks lõhki läinud pere, kes nüüd kakleb raha pärast ja veel siis asi on läinud nii inetuks, et no ühe sellise heidutusena on lauda löödud see perevägivalla kaart. Mis te vastate neile? "Eks selles mõttes see on mõistetav ja loogiline, et nii ongi lihtne ja võib-olla loogiline arvata. Täpselt samamoodi ka väited, et Kelly on võib-olla puberteet. Selles mõttes see kõik sobitub siia valemisse," tõdes Lilian. "Aga meil on reaalselt tõendid nende asjade kohta. Siin ei ole seda, et me mõtleme neid asju välja!"

Tõnis saatis "Pealtnägijale" veel ka kirja, kus muuhulgas ütles: "Kõik on teinud vigu, kõik me oleme olnud liiga emotsionaalsed, kõigil meil on asju, mida kahetseda, aga neid asju peaks lahendama omavahel, mitte ajakirjanduses."