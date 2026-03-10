EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

Eesti olümpiakomitee otsustas premeerida Milano Cortina olümpiamängudel hõbemedali võitnud freestyle-suusatajat Henry Sildarut 70 000 ja tema treener Tõnis Sildarut 35 000 euroga, mis pälvis mõningast pahameelt, sest Henry õde ja Tõnise tütar Kelly Sildaru süüdistab oma isa varasematel aastatel nii raha omastamises kui ka füüsilises väärkohtlemises.

EOK president Kersti Kaljulaid kaitses esmaspäeval ühismeedias otsust määrata Tõnis Sildarule preemia ning ütles teisipäevase täitevkomitee istungi järel Delfi Spordile, et tema seni esitatud avalikud seisukohad kiideti täitevkomitees heaks.

"Täna ei olnud otsustamise koht, me arutasime neid sõnumeid, mida ma olen andnud, ka enda sotsiaalmeediapostituses, ja ütleme nii, et täitevkomitee liikmed leidsid, et need ongi õiged sõnumid, mida edastada," sõnas Kaljulaid. Ühtlasi nõustusid täitevkomitee liikmed, et Tõnis Sildarule EOK reservfondist preemia maksmine oli õige otsus.

Täitevkomitee leidis, et kui Tõnis Sildaru soovib Eesti aasta treeneriks kandideerida, siis erinevalt preemia maksmisest erandit ei tehta. "Aasta treeneriks kandideerimise statuudis on kirjas, et peab olema treenerikutse. See on Tõnis Sildaru enda kätes, kas ta teeb omale treenerikutse või ta ei tee seda. Me arutasime seda [aasta treeneri] statuuti ja leidsime, et muutma me seda kindlasti ei lähe," kinnitas Kaljulaid.

Mingeid muid juhiseid, kuidas peaks selle teemaga edasi minema, täitevkomitee presidendile ei andnud.

Lisaks kinnitati teisipäeval täitevkomitees EOK tänavuse aasta tegevussuunad, arutati noortespordi rahastamisega seotud küsimusi ja vaadati üle oma sihtasutuste tegevused.