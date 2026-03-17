Tõnis Sildaru loobub preemiast ja treeneritoetusest

Tõnis Sildaru
Milano Cortina olümpiamängudel Henry Sildaru hõbemedalini juhendanud Tõnis Sildaru loobub palju poleemikat tekitanud Eesti olümpiakomitee preemiast ja igakuisest A-kategooria treeneritoetusest.

Tõnis Sildarule määrati 35 000 euro suurune preemia olümpiakomitee eraldi otsusena, kuna tal pole kehtivat treenerikutset ja vastavalt reeglitele ei olnud medalipreemia automaatne.

See tekitas teatavat vastuseisu EOK otsuse osas, sest Sildaru tütar ja samuti olümpiamedalist Kelly Sildaru on süüdistanud teda füüsilises vägivallas pereliikmete vastu. EOK president Kersti Kaljulaid kommenteeris, et tegemist ei olnud väärtusotsusega.

Teisipäeval teatas Tõnis Sildaru, et loobub rahast. "Et säästa Henryt ja iseennast neist lakkamatutest ja alandavatest süüdistustest, olen otsustanud EOK preemia tagasi maksta ja loobuda igakuisest A-kategooria TREENERI toetusest," kirjutas ta ühismeedias. "See on minu põhimõtteline samm."

"Ma ei soovi olla osa süsteemist, kus saavutused on teisejärgulised. Teen seda lootuses, et kunagi juhitakse Eesti sporti ausalt, läbipaistvalt ja siira austusega nende vastu, kes reaalselt nõlval ja väljakul tööd teevad. Loodan, et see samm annab ka spordiametnikele rahu ja võimaluse tegeleda sisulisemate küsimustega."

"Suur tänu kõigile EOK täitevkomitee liikmetele, kes toetasid mulle selle preemia määramist. Aitäh teile toetuse ja terve mõistuse säilitamise eest," lõpetas ta.

Tõnis Sildarut on kritiseeritud ka selle eest, et tal pole ametlikku treenerikutset. Eelmisel nädalal teatas EOK, et selleta ei saa Sildaru kandideerida spordiauhindade jagamisel ka aasta treeneri kategoorias. Sildaru kommenteeris juba varem öeldut, et on läbinud treenerikutseks vajalikke aineid, aga ei ole seda vormistanud seetõttu, kuna on viibinud otsustavatel hetkedel võistlustel.

"Olen spordimaailmas pikalt tegutsenud. Tallinna Ülikoolis on mul üldained läbitud, kuid praktika on näidanud, et tihti seatakse reegleid vaid reeglite pärast," kirjutas ta. "On irooniline, et erialase treenerikutse koolitused ja eksamid on langenud täpselt neile aegadele, mil oleme Henryga võistlustel Eestit esindamas."

EOK president Kersti Kaljulaidi süüdistab ta isiklikus ristiretkes. "Ma usun siiralt, et sport peab ühiskonda liitma, mitte lõhestama. Kuid praegu on EOK Kersti Kaljulaidi juhtimisel valinud konfliktide ja rünnakute tee, tuues isiklikud sümpaatiad ja nördimuse Eesti spordi juhtimisse. See ei ole enam Eesti spordi katusorganisatsiooni juhtimine, vaid isiklik ristiretk."

"Pärast Henry esimest medalit tema debüütolümpial peaksime saama täielikult pühenduda oma põhitööle – tippspordile. Selle asemel aga segab meie keskendumist põhjendamatu poleemika teemal, kas ma olen "õige" treener või hoopis keegi, keda võib avalikult halvustada."

Toimetaja: Siim Boikov

