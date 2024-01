Sildaru isa pääses väärkohtlemise kahtlustusest, aga sai süüdistuse omastamises

Põhja ringkonnaprokuratuur esitas detsembri lõpus Tõnis Sildarule süüdistuse omastamises. Kohtueelses uurimises kogutud tõendid viitavad, et Tõnis Sildaru kasutas enda alaealise tütre teenitud vara ebaseaduslikult, pöörates seda nii enda kui ka kolmandate isikute kasuks aastatel 2014 kuni 2020.

"Lapsevanem on kuni lapse täisealiseks saamiseni oma järeltulija seaduslik esindaja ja vara hooldaja. See aga ei tähenda, et vanem võib lapsele kuuluvat vara käsitleda nii nagu see kuuluks talle. Vastupidi – vanem peab hoidma lapsele kuuluvat vara eraldi seisvalt ja tohib seda kasutada vaid lapse ülalpidamiseks, vara valitsemiseks või muude lapsega seonduvate jooksvate kulude katteks. Siiski tasub meeles pidada, et last peavad ülal pidama vanemad, mitte laps ise," kommenteeris riiklikku süüdistust esindava Põhja ringkonnaprokurör Leelet Kivioja.

"Kohtueelse uurimise materjalid viitavad, et Tõnis Sildaru on lapse eestkostjana korduvalt välja võtnud sularaha ja teinud oma tütre arveldusarvelt ülekandeid endale ning kolmandatele isikutele. Seejuures pole prokuratuuril veendumust, et raha kasutati tütre huvides," lisas Kivioja. "Seega on algavas kohtumenetluses peamine küsimus, kas Tõnis Sildaru tehingud lapsele kuulunud varaga olid lapse huvides või mitte. Süüdistuse kohaselt ei teinud Tõnis Sildaru ligikaudu miljoni euro väärtuses tehinguid oma lapse huvides, vaid pööras vara enda ja kolmandate isikute kasuks."

Algselt esitati Tõnis Sildarule kahtlustus ka kehalises väärkohtlemises ja ähvardamises. "Kuivõrd kohtueelne uurimine ei tõendanud kindlaid vägivalla või ähvardamise episoode, mille alusel oleks saanud esitada süüdistuse, lõpetas prokuratuur selles osas kriminaalmenetluse," ütles Kivioja.

Sildarude peretüli tuli avalikuks 2020. aasta kevadel, kui selgus, et aastate jooksul teenitud vara jagamiseks pöörduti kohtusse. Perekonna ühe leeri moodustasid Tõnis ja poeg Henry, teise Kelly ja pereema Lilian. 2021. aastal rääkis Kelly Sildaru "Pealtnägijale", et oli aastaid perevägivalla ohver.

"Me uurime sündmusi, mis on toime pandud perioodil 2018-2019 ehk siis peresisest kehalist väärkohtlemist. Ja samuti omastamist suures ulatuses," kinnitas Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Sirle Melk toona "Pealtnägijale". "Neid kehalise väärkohtlemise episoode oli mitmeid ja kahtlustuse kohaselt on ta siis need toime pannud nii oma elukaaslase kui ka tütre Kelly osas."

Tõnis Sildaru ise süüd ei tunnistanud. "Siin on ilmselgelt pahatahtlikud mängud, aga selle pahatahtlikkuse tõttu on Kelly manipuleeritav ema poolt ja see hävitab tegelikult kahe noore inimese elu terveks eluks lihtsalt sel eesmärgil, et naised soovivad mulle kahjuks kätte maksta," ütles Tõnis Sildaru kolm aastat tagasi "Pealtnägijale".