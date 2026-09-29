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Tallinna kurlinguturniir sai üllatava võitja

Kurling
Tallinna kurlinguturniiri võitis Norra võistkond Lukas Hostmaelingeni juhtimisel.
Tallinna kurlinguturniiri võitis Norra võistkond Lukas Hostmaelingeni juhtimisel. Autor/allikas: Eesti Curlingu Liit
Kurling

Nädalavahetusel Tallinnas Tondiraba jäähallis toimunud Nordic Curling Touri Tallinn Mens International Challengeril teenis võidu Norra võistkond Lukas Hostmaelingeni juhtimisel.

Turniiri eel maailma edetabelis 64. kohal paiknenud Hostmaelingeni võistkonna võit oli üllatuslik, sest finaalis kohtuti maailma edetabelis kaheksandal kohal oleva Magnus Ramsfjelli juhitud võistkonnaga, kellest saadi 5:3 jagu. Ramsfjelli meeskond saavutas seejuures Milano Cortina taliolümpiamängudel neljanda koha.

Hostmaelingeni võistkonna kapten Lukas Hostmaelingen tunnustas pärast finaali Tallinnas toimunud võistlust ja selle korraldust.

"Tallinn on alati väga kõrgetasemeline ja professionaalselt korraldatud võistlus – seda nii ajastuse, kohtunike töö kui ka jää kvaliteedi poolest. Oleme sellel võistlusel mänginud juba mitmel korral ning Tallinn on olnud meie jaoks aastate jooksul suurepärane koht, kus kurlingumängijana areneda. Oli suurepärane jõuda lõpuks finaali ja tulla Tallinna Challengeri võitjaks. See on meie esimene World Curling Touri võit, mis muudab selle saavutuse veelgi erilisemaks. Samuti on väga lahe, et võistlus kuulub Nordic Curling Touri," ütles Hostmaelingen.

Turniiril osales 18 meeskonda ning võistlus pakkus tugevat rahvusvahelist konkurentsi. Eestit esindas kaks võistkonda. Erkki Lille ja Eduard Veltsmani juhitud meeskonnad said mõlemad alagrupis ühe võidu ja seega alagrupist edasi ei pääsenud.

Toimetaja: Henrik Laever

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