Tülli pööranud suusaperekond Sildaru otsis abi kohtult

Suusaperekonna suhted olid koos jätkamiseks liiga sassis. Ühele poole jäid Tõnis ja Henry, teisele poole Kelly ja pereema Lilian. Praeguseks elatakse eri kodudes, on käidud kohut ja aastate jooksul teenitud vara ootab jagamist, vahendab Delfi.

Kohtudokumentidest on näha, et üks vaidlus on perekonnas vaieldud ja selles saatis edu Kellyt. Ühiselt elatud aastate jooksul ehitati Tallinna äärelinna uhke maja. Juulis sai asi klaariks ja maja kanti Kelly nimele.

Nagu suurte lahutuste puhul ikka, on üks suuremaid tüliõunu raha. Kui lõpuks Kelly nimele kirjutatud maja väärtuseks on hinnatud umbes 400 000 eurot, siis kogu jagatava vara suurus on väidetavalt üle miljoni euro. Selles, kuidas raha nüüdseks lõhkiläinud perekonnas omavahel jagatakse, pole kokkuleppele jõutud.