Marten Liiv vahetas Hollandis treenerit: uus tiim, uued väljakutsed

Euroopa meistrivõistluste medalimees ja kolmel olümpial võistelnud kiiruisutaja Marten Liiv jätkab treenimist Hollandis, kuid vahetab tiimi ning alustab koostööd uue treeneriga.

Kümmekond aastat maailma kiiruuisutamise paremikus võistelnud Marten Liiv käis pühapäeval Tondiraba areenil jääl koos treener Mart Markuse õpilastega, et tutvustada neile kiiruisutamise tehnika nüansse. Lõppenud hooajale vaatab Liiv tagasi kahetiste tunnetega: oli võistlusi, mis läksid hästi ja neid, mis mitte.

"MK-hooajaga võib rahule jääda: 500 ja 1000 meetris kuuendad kohad. Selge edasiminek on toimunud 500 meetris. 1000 meetris ma lootsin teha sammu edasi, aga seda pole toimunud," rääkis Liiv ERR-ile. "Ütleme, et Euroopa meistrivõistlustega võib ka suures pildis rahule jääda ja olümpiaga kohe kindlasti mitte."

Kolmel distantsil viiesajast kuni 1500 meetrini uisutas Liiv hooaja alguses välja uued isiklikud rekordid. Euroopa meistrivõistluste medali kõrval õnnestus näidata MK-sarjas head stabiilsust ja pääseda korra ka pjedestaalile, aga just hooaja kõige tähtsam võistlus ebaõnnestus.

Liiv teab nüüd, et vahetu viimane ettevalmistus olümpiaks ei läinud täkkesse. "Olümpial see viimane viimistlus oli minu jaoks liiga kerge ehk selliseid tugevaid trenne oli üldiselt vähe. Kui olid võistlused, siis jalgades ei olnud lihtsalt sellist head minekut või head pinget, mida on vaja enne võistlust. Ütleme, et selliste jalgadega ei olegi võimalik head tulemust sõita," rääkis ta.

Nüüd on Liiv otsustanud lõpetada kuus aastat kestnud koostöö IKO tiimiga ja vahetada treenerit. Uus tiim nimega Novus baseerub ikka Hollandis. Uue treeneriga, kes juhendanud näiteks 1500 meetri olümpiavõitjat Ning Zhongyani Hiinast, temaga toimusid esimesed vestlused Milano Cortina olümpial ja need viisid koostööni.

"Treeneriks on hollandlane, nimeks on Johan de Witt. Ta on varasemalt treeninud hästi palju olümpiamedaliste. See tiim, kuhu ma lähen ja kus Johan hakkab treeneriks, on varasemalt olnud neli aastat tegev. Ta on tegelikult Hollandi tiim, aga suures pildis saab olema niimoodi, et seal ei ole mitte ühtegi hollandlast. Kõik on välismaa uisutajad. Hästi palju tuleb Hiinast, ka Jaapan ja praegu olen ainuke eurooplane," rääkis Liiv.

Liivi treeningud jätkuvad Hollandis ja Heerenveenis, aga treeningajad ja treeningkava muutuvad. Ehkki 500 meetris toimus tänavu edasiminek, näeb Liiv 29-aastaselt realiseerimata potentsiaali just 1000 meetris ja puudu on veel mitmed medalid.

"Mis on puudu, on kindlasti MM-i medal ja kui vaadata suurt pilti, siis olümpiamedal on puudu. Eks need on kõige suuremad motivaatorid, aga mul endal on ka praegu tahtmist ja motivatsiooni nüüd veel rohkem, sest on uus tiim ja uued väljakutsed ja on tulemas täiesti uus keskkond treeningtingimuste mõttes. Ma kindlasti ootan huviga," lisas Liiv.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

