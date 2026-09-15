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Barcelona saab uues kuues Camp Noul võõrustada Meistrite liiga finaali

Jalgpall
Camp Nou staadion Barcelonas
Camp Nou staadion Barcelonas Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Euroopa jalgpalliliit UEFA kinnitas teisipäeval 2028. ja 2029. aasta Meistrite liiga finaali võõrustajad.

2028. aastal korraldab Meistrite liiga finaali Müncheni Bayerni kodustaadion Allianz Arena, mis võõrustas tippmängu ka mullu, kui PSG alistas Milano Interi 5:0. Järgmisel kevadel toimub Meistrite liiga finaal Madridi Metropolitano staadionil.

2029. aasta finaal mängitakse aga kuulsal Barcelona Camp Nou staadionil, mida praegu renoveeritakse ning mis hakkab pärast taasavamist mahutama 105 000 pealtvaatajat. Sealjuures konkureeris Camp Nou Londoni Wembley staadioniga.

Kaheksakordne Meistrite liiga võitja Lyon võõrustab 2028. aastal naiste finaali, aasta hiljem toimub naiste Meistrite liiga finaal Cardiffis. Euroopa liiga finaalid toimuvad 2028. ja 2029. aastal vastavalt Bukarestis ja Belgradi külje alla kerkival uuel Serbia rahvusstaadionil.

Toimetaja: Anders Nõmm

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