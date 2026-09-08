Rootsi suusatäht on viimaks valust vaba

Rootslanna kahte eelmist suve varjutasid õlavigastus ja tõsise peapõrutuse järelmõjud, aga tänavu on ta saanud treenida valuvabalt. "Olen sel suvel saanud suurepäraselt trenni teha. Sügisele vastu minnes tunnen, et olen täpselt seal, kus tahan olla," ütles Svahn Rootsi uudisteagentuurile TT.

Valuvaba suvi on andnud Svahnile võimaluse treeningkoormusi sügisel veelgi tõsta. "Lõpuks saan treeninguid üles ehitada selle järgi, mis minu arvates mind paremaks teeb. Enam ma ei pea pidevalt mõtlema sellele, kui palju valu parasjagu tunnen. See mõjutab minu motiveeritust tohutult. Õnneks praegu naudin treenimist," märkis ta.

Möödunud talvel tuli Svahn Milano Cortina taliolümpial kuldmedalile klassikasprindis, lisaks aitas Rootsi naiskonnal võita teatesõidus hõbemedali. Algaval hooajal seab ta sihiku eelkõige kodumaal Falunis toimuvale MM-ile.

"Ma ei usu, et olen juba hooaja alguses vägevas vormis, kuid loodetavasti tuleb see ajapikku. Faluni MM annab mulle ohtralt motivatsiooni juurde. Mul ei pruugi enam kunagi avaneda võimalust kodusel MM-il võistelda, seega tahan just seal olla oma parimas vormis," sõnas Svahn.

Murdmaasuusatamise MK-sari saab avalöögi 27. novembril Soomes Rukal. Faluni MM leiab aset 22. veebruarist kuni 7. märtsini.