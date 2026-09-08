X!

Rootsi suusatäht on viimaks valust vaba

Suusatamine
Linn Svahn.
Linn Svahn. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Suusatamine

Viimastel aastatel erinevate vigastustega kimpus olnud Rootsi murdmaasuusataja Linn Svahn saab üle pika aja hooajale vastu minna enesekindlalt.

Rootslanna kahte eelmist suve varjutasid õlavigastus ja tõsise peapõrutuse järelmõjud, aga tänavu on ta saanud treenida valuvabalt. "Olen sel suvel saanud suurepäraselt trenni teha. Sügisele vastu minnes tunnen, et olen täpselt seal, kus tahan olla," ütles Svahn Rootsi uudisteagentuurile TT.

Valuvaba suvi on andnud Svahnile võimaluse treeningkoormusi sügisel veelgi tõsta. "Lõpuks saan treeninguid üles ehitada selle järgi, mis minu arvates mind paremaks teeb. Enam ma ei pea pidevalt mõtlema sellele, kui palju valu parasjagu tunnen. See mõjutab minu motiveeritust tohutult. Õnneks praegu naudin treenimist," märkis ta.

Möödunud talvel tuli Svahn Milano Cortina taliolümpial kuldmedalile klassikasprindis, lisaks aitas Rootsi naiskonnal võita teatesõidus hõbemedali. Algaval hooajal seab ta sihiku eelkõige kodumaal Falunis toimuvale MM-ile.

"Ma ei usu, et olen juba hooaja alguses vägevas vormis, kuid loodetavasti tuleb see ajapikku. Faluni MM annab mulle ohtralt motivatsiooni juurde. Mul ei pruugi enam kunagi avaneda võimalust kodusel MM-il võistelda, seega tahan just seal olla oma parimas vormis," sõnas Svahn.

Murdmaasuusatamise MK-sari saab avalöögi 27. novembril Soomes Rukal. Faluni MM leiab aset 22. veebruarist kuni 7. märtsini.

Toimetaja: Henrik Laever

sport.err.ee värsked uudised

15:02

Soomer naasis võistlustulle Nürburgringil: tore on taas tsikli seljas olla

14:23

Rootsi suusatäht on viimaks valust vaba

13:40

Markus Kajak võitis kõik kolm võistlussõitu

13:08

Eliis Paas sõitis MM-il kahel korral esikümnesse

12:33

David Luiz nurjas Sappineni debüütvärava võimaluse

12:02

Glinka korjas võidu kahe setiga

11:30

KUULA | "Võimla" võttis kokku viimase nädala suurimad sporditeemad

11:13

TÄNA OTSE | Saksamaa ja Lõuna-Korea heitlevad koha eest veerandfinaalis

10:40

Selgus Eesti võrkpallikoondise koosseis EM-finaalturniiriks

10:13

Kullasoosik USA tümitas viimases alagrupimängus Tšehhit

laskesuusatamine

06.09

Tomingas: kuulan rohkem Indrekut ja hoian plaanist paremini kinni

06.09

Ermits tuli ühisstardist sõidus kolmandaks, Tomingas starti ei läinud

06.09

Kehva jäi Otepääl vähem kui sekundiga võiduta

06.09

Kehva kasvatab mahtusid: keerasin juurde, isegi päris julgelt

jäähoki

07.09

Rooba klubi pidi Meistrite liigas tunnistama tiitlikaitsja paremust

05.09

HC Panter pidi Balti liiga hooaja avamängus kaotusega leppima

02.09

Rooba ja Kombe koduklubid alustasid Soomes hooaega kaotusega

31.08

HC Panter võitis mõlemad kontrollkohtumised

freestyle suusatamine

12.08

Kelly Sildaru esindab uue näoga segatiimide võistlusel Euroopa kvartetti

24.07

Kelly Sildaru alustab treenerikarjääri

05.06

Tõnis Sildaru kaebab Harju maakohtu otsuse edasi

26.05

Prokurör: kumbki osapool pole võitja, see on ühe pere tragöödia

kahevõistlus

23.08

Lillehammerisse kolinud Ilves vahetas suusamarki

16.08

Kristjan Ilves tuli Austrias neljandaks

09.07

Kristjan Ilves: kõige rohkem on kahju noortest

08.07

Loit kahevõistluse kadumisest: FIS on asju vaadanud läbi roosade prillide

suusatamine

14:23

Rootsi suusatäht on viimaks valust vaba

06.09

Keidy Kaasiku võitis rullsuusatamise MM-il pronksi, medalid ka Kivilitele

01.09

Soome suusatäht Niskanen riputas suusad varna

29.08

Suri endine suusataja ja hooldemees Peep Koidu

kiiruisutamine

23.06

Kiiruisutamine peetakse 2030. aasta taliolümpial Hollandis

10.06

Petrõkina ja Liiv saavad võimaluse koos MM-il võistelda

07.05

Uisuliit valis uue juhatuse

06.05

Uisuliidu eriauhinnad said Petrõkina, Selevko, Liiv ja Varnavskaja

suusahüpped

22.08

Suusahüppetalent Vagul jätab seljataha eduka, aga muutusterohke suve

16.08

Ilves tuli suvisel GP-l seitsmendaks: suvega on hüppevorm paranenud

10.08

Vagul hoiab suusahüppajate suvises sarjas viiendat positsiooni

02.08

Vagul saavutas suusahüpete suvisel GP-etapil teise koha

iluuisutamine

05.09

Vene meedia: ISU võttis Valijevalt neutraalse sportlase staatuse

30.08

Võimas rekordiparandus andis Nesterovile juunioride GP-l kümnenda koha

28.08

Maailma edetabelis 11. kohale tõusnud Selevko esines USA iluuisutamisõhtul

26.08

Milano olümpiakuld Alysa Liu võtab aja maha

mäesuusatamine

31.08

Vonn ootab endiselt viimast operatsiooni: üritan saada võimalikult tugevaks

28.08

Kahekordne olümpiavõitja Brignone läbis uue põlveoperatsiooni

05.08

Ajaloo edukaim ülisuurslaalomisõitja lõpetas karjääri

16.05

Jaanuaris raskelt põlve vigastanud Teder: ilmselt olen lumel novembri lõpus

jääkeegel

31.08

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee – Harri Lill lõpetas koostöö

21.08

Olümpial suure tüli keskmes olnud Eriksson peab uut tehnoloogiat vajalikuks

12.05

Kurlingupaar Kaldvee - Lill võtab aja maha

11.05

Segavõistkondade kurlingu Eesti meistriks tuli Harri Lille võistkond

lumelauasõit

26.05

Noor Eesti lumelaudur pääses Euroopa karikasarja finaaletapil poodiumile

16.05

Jaanuaris raskelt põlve vigastanud Teder: ilmselt olen lumel novembri lõpus

30.03

Lumelaudur Laura Anga teenis Austrias kõrgeid kohti

06.03

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo