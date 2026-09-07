X!

Rooba klubi pidi Meistrite liigas tunnistama tiitlikaitsja paremust

Jäähoki
KooKoo
KooKoo Autor/allikas: KooKoo
Jäähoki

Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo kaotas Meistrite liiga põhiturniiri teises voorus võõrsil Göteborgi Frolundale lisaaja järel 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

Samuel Fagemo realiseeris esimesel kolmandikul arvulise ülekaalu, aga teisel perioodil õnnestus seis Miska Siikonenil seis tasakaalustada. Fagemo teenis aga 1.22 pärast lisaaja algust karistusviske, mille ka realiseeris.

Kokku pea kuraditosin minutit viibis eelmise hooaja Meistrite liiga võitja vastu jääl ka Rooba, aga statistilisi näitajaid ei kogunud.

Meistrite liiga avavoorus oli KooKoo saanud võõrsil 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) võidu Taani klubi Herning Blue Foxi üle. Ka selles mängus 33-aastane Rooba resultatiivsuspunkte ei teeninud.

Kolmapäeval ootab KooKood võõrsil Soome liigamängu Kiekko-Espooga, aga juba päev hiljem võõrustatakse Meistrite liiga raames Slovakkia klubi Nitrat ja laupäeval Tšehhi klubi Pardubicet.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jäähokiuudised

07.09

Rooba klubi pidi Meistrite liigas tunnistama tiitlikaitsja paremust

05.09

HC Panter pidi Balti liiga hooaja avamängus kaotusega leppima

02.09

Rooba ja Kombe koduklubid alustasid Soomes hooaega kaotusega

31.08

HC Panter võitis mõlemad kontrollkohtumised

31.08

Team Eesti U-16 võitis Tallinnas peetud nelja rahvuse hokiturniiri

29.08

HC Panter valmistub uueks OHL-i hooajaks kahe kontrollkohtumisega

29.08

Colorado sõlmis kanadalasega ajalooliselt suure lepingu

21.08

USA hokimees sai kokaiini tarvitamist näidanud dopinguproovi järel võistluskeelu

31.07

Venemaa ja Valgevene jäävad ka järgmisel hooajal jäähoki MM-idelt eemale

29.07

Noor Kanada hokitäht sõlmis NHL-i rekordlepingu

24.07

Rooba: mängijates on motivatsiooni, mida enne MM-turniiri võitu polnud

03.07

Edmonton Oilers tugevnes äsja Stanley karika võitnud väravavahiga

03.07

Aleksandr Ovetškin otsustas karjääri jätkata

29.06

Eesti jäähokiliidu juhatuse liige kandideerib IIHF-i presidendiks

27.06

Leedu sai üle mitmete aastate NHL-i mängija

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

07.09

Lawson saab Red Bullis veel ühe võimaluse

07.09

MM-i kohtunik: peame kõik oma treeningud üles laadima

07.09

Musting: vaatame, kas õnnestub kõiki tiitleid kaitsta, aga see on väga keeruline

07.09

ETV spordisaade, 7. september

07.09

Swiatek kaotas Zhengile ja jääb tänavu slämmitiitlita

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Normak võitis pärast kolmeaastast pausi Eesti meistritiitli

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

07.09

Olümpia jahilaskmise kõrval tegutseb ka arvukas Compak Sportingu harrastajaskond

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo