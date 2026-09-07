Rooba klubi pidi Meistrite liigas tunnistama tiitlikaitsja paremust

Samuel Fagemo realiseeris esimesel kolmandikul arvulise ülekaalu, aga teisel perioodil õnnestus seis Miska Siikonenil seis tasakaalustada. Fagemo teenis aga 1.22 pärast lisaaja algust karistusviske, mille ka realiseeris.

Kokku pea kuraditosin minutit viibis eelmise hooaja Meistrite liiga võitja vastu jääl ka Rooba, aga statistilisi näitajaid ei kogunud.

Meistrite liiga avavoorus oli KooKoo saanud võõrsil 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) võidu Taani klubi Herning Blue Foxi üle. Ka selles mängus 33-aastane Rooba resultatiivsuspunkte ei teeninud.

Kolmapäeval ootab KooKood võõrsil Soome liigamängu Kiekko-Espooga, aga juba päev hiljem võõrustatakse Meistrite liiga raames Slovakkia klubi Nitrat ja laupäeval Tšehhi klubi Pardubicet.