Rooba viskas Soomes hooaja esimese värava

Eesti jäähokikoondise kapten Robert Rooba viskas Soome meistriliigas oma hooaja esimese värava.

Kevadel hõbeda võitnud Kouvola KooKoo alustas eelmisel nädalal uut liigahooaega kaotusega Turku TPS-le ning paremini ei läinud kolmapäeval toimunud teises kohtumises, kui jäädi võõrsil 2:6 (0:2, 1:3, 1:1) alla Kiekko-Espoole.

Rooba viibis jääl 16 minutit ning hoolitses KooKoo teise värava eest, mis sündis poolteist minutit enne normaalaja lõppu. Ühtlasi korjas ta viimasel kolmandikul kahe minuti pikkuse karistuse vastase mahatõmbamise eest.

Kaotusega pidi leppima ka Kristjan Kombe koduklubi Kuopio KalPa, kes oli sunnitud võõrsil tunnistama Lahti Pelicansi 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) paremust. Kombe mängis veidi üle kümne minuti ja sai statistikasse kirja ühe pealeviske.

KooKoo asub liigatabelis kahe kaotusega viimasel ehk 17. positsioonil, KalPa on ühe võidu ja kahe kaotusega 12. tabelireal.

Neljapäeval on KooKoo võistlustules Meistrite liigas, kus võõrustab kolmandas voorus Slovakkia meistrit Nitrat. Avavoorus sai KooKoo 5:2 võidu Taani klubi Herning Blue Foxi üle, kuid kaotas teises voorus võõrsil Göteborgi Frolundale lisaaja järel 1:2.