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Tartu Titans asub koduväljakul Balti meistritiitlit kaitsma

Ameerika jalgpall
Tartu Titans.
Tartu Titans. Autor/allikas: Kris Neufeld
Ameerika jalgpall

Eesti ainus ameerika jalgpalli meeskond Tartu Titans lõpetas Balti liiga põhiturniiri täiseduga ning sai sellega poolfinaaliks ja finaaliks koduväljakueelise.

Titans rändas möödunud nädalavahetusel Vilniusesse ning alistas kohaliku Iron Wolvesi kindlalt 51:0. Kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti jooksjana viis touchdown'i skoorinud Norman Ilumets, Ott Sellis püüdis kaks touchdown'i. Kaitse poolel oli Titansi parim Daniil Musienko.

Tartu võitis põhiturniiril kõik neli kohtumist punktide vahega 161:14 ning tagas täiseduga koduväljakueelise nii poolfinaaliks kui ka Baltic Bowliks. Mulluses finaalis alistas Titans võõrsil Kaunas Dukesi 40:6.

Titans kohtub 26. septembril poolfinaalis põhiturniiril neljanda koha saanud Riia Bearsiga. Teises poolfinaalis lähevad kokku teise asetusega Kaunas Dukes ja kolmanda asetusega Vilnius Iron Wolves. Tartu võidu puhul toimub Balti liiga finaal ehk Baltic Bowl 10. oktoobril Holm Pargis.

Tartu Titans käivitab play-off'i mängude eel "Defend the Title Drive" nimelise kampaania, millega kogutakse toetust oluliste kodumängude korraldamiseks.

Toimetaja: Henrik Laever

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