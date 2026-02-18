Marten Liiv tuleb olümpial ka kolmandat korda starti

Eesti kiiruisutaja Marten Liiv saab Milano Cortina olümpiamängudel startida 500 ja 1000 meetri kõrval ka 1500 meetri distantsil.

29-aastane Liiv pääses 30 mehe sekka, kes neljapäevasel võistlusel end proovile panevad. Eestlane stardib juba teises paaris koos šveitslase Livio Wengeriga.

Liivi senine olümpia pole kulgenud loodetult: 1000 meetri distantsil tuli ta 14. ja 500 meetris 18. kohale. Nelja aasta eest Pekingis sai eestlane 1000 meetris seitsmenda koha.

1500 meetris tuleb taas suurima favoriidina starti ameeriklane Jordan Stolz, kes on võitnud Milano Cortina mängudel kullad juba 500 ja 1000 meetris. Tema kõrval tuleb enim tähele panna ka hiinlase Ning Zhongyani ja hollandlase Kjeld Nuisi esitusi.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab neljapäeval, 19. veebruaril kell 17.25.