Liiv: muidugi oleks võinud natuke kiirem olla, aga ei midagi hullu

OM2026
Foto: ERR
OM2026

Eesti kiiruisutaja Marten Liiv sai Milano Cortina olümpial 500 meetri distantsil 18. koha ajaga 34,83. Ta nõustus, et see polnud koht, mille järele ta Itaaliasse tuli.

"Selles mõttes mitte, aga iseenesest oli sõit täiesti okei. Pärast valestarti suutsin hästi kokku võtta ja tegelikult oli start minu puhul täitsa okei. Muidugi oleks võinud natuke kiirem olla, aga ei midagi hullu," lausus Liiv ERR-ile. "Mõlemal distantsil oleks pidanud kohad olema top kümnes, aga selline see sport on."

Ta lisas, et tehniliselt oli see kindlasti parem sõit kui 14. kohaga lõppenud 1000 meetri distantsil. "Esimesed 30-40 meetrit olid täiesti head ja siis ma tahtsin rütmi tõsta, kehaasendilt madalamale minna, aga ei olnud sellist jõudu jalgades," ütles Liiv.

"Kui võrdlengi, et ma kolm nädalat tagasi Inzellis tegin oma selle hooaja ühe parema sõidu, siis seal oli iga tõuge hästi jõuline. Siin natuke tundsin, et ei ole sellist jõudu nagu Inzellis."

Kuigi olümpiakohad polnud soovitud, siis eelnevalt oli trennides okei enesetunne. "Aga mis on MK-ga võrreldes teistmoodi, siis tase on siin kõrgem. Paljud uisutajad ei pannud MK-del sada protsenti välja, eriti Inzellis. Pronksmedaliomanik Laurent Dubreuil näiteks," võrdles ta.

"Ma olin temaga paaris ja ta ütles enne sõitu, et ma ei sõida, kuna tal on lihasevigastus. Üleüldse ei olnud tema sel hooajal mitte ühtegi kordagi poodiumil ja nüüd pronksmedal. Osad uisutajad panevad selle vormi väga hästi täppi."

Seejuures ei pruugi Liivi olümpiastardid olla läbi. Eksisteerib võimalus, et eestlane saab võimaluse ka 1500 meetris. "Midagi kindlat ei ole, aga nii palju, kui ma olen kuulnud, siis nad avavad... ametlikult kvalifitseerus 28 uisutajat, aga tõenäoliselt saab 15 paari ehk 30 uisutajat. Ma olen reserv number üks ehk tõenäoliselt peaks saama sõita," teatas Liiv.

"Kõigepealt ootan ametlikul kinnituse ära. Siis saab keskenduda sellele. Kuigi jah, viimased kuud ei ole ma üldse 1500 meetrile keskendunud. Üldse sel hooajal ma väga palju sellele rõhku ei pannud. Plaan oligi sel hooajal teha kaks starti. Salt Lake Citys ja Calgarys, kuna seal on kiired olud. Minul kui sprinteril on natuke lihtsam. See oli üks eesmärk, et kui võimalik, siis kvalifitseeruda."

Milano Cortina mängudel võitis nii 500 kui ka 1000 meetri uisutamise ameeriklane Jordan Stolz, kes on olnud kiiruisutamise viimaste aastate kuumimaid nimesid.

"Väga-väga hämmastav. Mõtlesin ka, kuidas ma nii palju kaotan ringi peale. Inzellis sõitsin tegelikult ringi temast kiiremini. Okei, võib-olla temal ei olnud ka kõige parem vorm, aga ulmetulemus. Mõlemad [teise koha saanud] Jenning de Booga. 500 ja 1000 - täiesti müstiline."

Toimetaja: Siim Boikov

