Marten Liivi esimene treener ootab olümpialt medalit

Kiiruisutamine
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Kiiruisutamine

Adaveres toimus laupäeval traditsiooniline kiiruisuvõistlus Kuldne 1500. Kohal oli kogu Eesti paremik välja arvatud Milano Cortina olümpiale suunduv Marten Liiv.

Ants Antsoni olümpiavõidu 62. aastapäeva puhul toimuv kiiruisuvõistlus Kuldne 1500 peeti tänavu juba 27. korda. Võistluse peakorraldaja ja pikaaegne treener Väino Treiman näeb Eesti kiiruisutamises uute noorsportlaste peale tulemist.

"Noorte tase on hea. Hommikupoole, kui noored võistlesid tüdrukute vanuseklassis olid 13 ja 11 ja tase oli hea. Ütleks nii, et tase oli hea. Üks tüdruk on oma vanuste maailma teine," ütles Treiman.

Treiman on kolmandat korda olümpiamängudele mineva Marten Liivi esimene treener. Ootused on treeneril kõrged. "Eks ikka medalit. Ütleks niimoodi, et kui jälgida seda protsessi, siis mõned on kiiremad, tase on tihe. Kõik peab õnnestuma, aga ütleks nii, et tal sel hooajal pole veel õnnestunud. Ehk õigel ajal õnnestub."

Eelmisel hooajal esimest korda MK-sarja normid täitnud Joonas Valge hooaeg on tema sõnul kujunenud edukalt. Eestis on ta võistlemas kahe-aastase pausi järel ning teeb kaasa ka meistrivõistlustel. Marten Liivile ootab Valge olümpialt medalit.

"Marten pigem on mulle toetaja ja sõber. Kuna me treenime niivõrd palju erinevalt ja tasemete vahe on ka teistsugune, siis MK-etappidel ma ei saa temaga sammu pidada, sest tema teeb nii palju omamoodi ja mina teen vastupidi omamoodi, aga see, mis ma tema poolt nägin Põhja-Ameerika ja Euroopa MK-etappidelt ja Euroopa meistrivõistlustelt, siis ta on väga palju näidanud, et tema tase pole veel kohale jõudnud. Tema lagi on palju kõrgemal," sõnas Valge.

Väino Treimani õpilane, 10-aastane Kirke Koss on omavanustes maailma kiiruisutamises teisel kohal. Adaveres tegi ta kaasa lausa kolmel distantsil.

"Väga hästi läks. Mul ei tulnud küll isiklikku, aga väga hea sõit," rääkis Koss. "Mu õde hakkas siin käima ja mina olen siin kuus aastat käinud. Mul läheb kuues aasta ja mu õde hakkas siin käima ja ma mõtlesin ka, et oleks põnev mingi spordialaga tegeleda."

Millised ootused on Kossil Liivile? "Ma arvan, et saab ikka esimese koha."

Marten Liivile saab olümpiamängudel kaasa elada nii 500 kui ka 1000 meetri distantsil. Esimene ametlik start tehakse 11. veebruaril.

Toimetaja: Henrik Laever

