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Rahvusvaheline uisuliit lükkas Valijeva apellatsiooni tagasi

Iluuisutamine
Kamila Valijeva.
Kamila Valijeva. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Iluuisutamine

Rahvusvaheline uisuliit (ISU) jättis neljapäeval jõusse otsuse võtta Venemaa iluuisutajatelt Kamila Valijevalt ja Mark Kondratjukilt ära neutraalse sportlase staatused.

ISU andis augusti alguses Venemaa sportlasele õiguse neutraalse lipu all rahvusvahelisel areenil kaasa lüüa. Neutraalse sportlase staatust said taotleda need sportlased, kes ei ole seotud Venemaa või Valgevene relvajõudude või muude riiklike julgeolekuasutustega, ei ole osalenud mis tahes sõjalistes operatsioonides või Ukraina-vastases agressioonisõjas ning ei ole aktiivselt ja avalikult toetanud Venemaa relvajõude. Samad nõuded seadis ISU ka sportlaste tugipersonali liikmetele.

Valijeva ja Kondratjuk said esialgu ISU-lt neutraalse sportlase staatuse, kuid eelmisel laupäeval teatas Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS, et ISU tegi kannapöörde ja võttis mõlemalt staatuse ära.

Valijeva ja Kondratjuk esitasid ISU otsuse peale apellatsiooni, aga neljapäeval kinnitas rahvusvaheline alaliit, et eelmisel nädalal langetatud otsus jääb jõusse, sest kumbki ei vasta seatud nõuetele. Lisaks otsustas ISU, et enam ei vasta neutraalsetele sportlastele seatud nõuetele veel ka Venemaa jäätantsijad Aleksandra Stepanova ja Ivan Bukin, kes on üheskoos võitnud Euroopa meistrivõistlustelt viis medalit.

Valijeval ja tema kaasmaalastel on nüüd kolm nädalat aega, et kaevata ISU otsus edasi rahvusvahelisse spordiarbitraaži (CAS).

Toimetaja: Henrik Laever

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