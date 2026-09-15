Coutinho liitus Santoses vana sõbra Neymariga

Brasiilia jalgpallihiid Santos FC teatas teisipäeval, et meeskonnaga on liitunud endine Liverpooli, Barcelona ja Müncheni Bayerni ründemängija Philippe Coutinho.

34-aastane Coutinho lõi juba 16-aastaselt käed Milano Interiga, kuigi alustas karjääri kodumaal Vasco da Gamas, sest FIFA reeglid ei luba noorematel kui 18-aastastel brasiillastel Euroopa klubidega liituda.

Tõeline läbilöök saabus Liverpoolis, kus Coutinho lõi aastatel 2013-18 kokku 152 liigamängus 41 väravat, võitis kahel korral Liverpooli hooaja parima mängija auhinna ning nimetati ka hooaja 2014/15 Inglismaa kõrgliiga sümboolsesse koosseisu.

Hiljem tuli Coutinho Barcelonaga kahekordseks Hispaania meistriks ning kuulus Müncheni Bayerni koosseisu, mis võitis hooajal 2019/20 nii Bundesliga, Saksamaa karika kui Meistrite liiga. Viimastel aastatel on Coutinho esindanud Aston Villat, Kataris Al Duhaili ning viimati kodumaal oma kasvatajaklubi Vasco da Gamat, kuid lahkus sealt veebruaris, viidates vaimsele väsimusele.

Teisipäeval teatas Santos, et on Coutinhoga hooaja lõpuni käed löönud. Kunagises Pele klubis saab keskväljamaestro taas koos mängida oma hea sõbra Neymariga, kellega esindati pikki aastaid Brasiilia koondist. Klubitasandil varem üht särki kantud ei ole.

Santos on Brasiilia kõrgliigas 27 mängu järel 35 punktiga kümnendal kohal, teistelt on eest Flamengo ja Palmeiras, kelle edu kolmandal kohal oleva Curitiba meeskonna Athletico Paranaense ees on kümme punkti.

Santos tervitas Coutinhot sotsiaalmeedias vana fotoga teismelistest Coutinhost ja Neymarist ühes uue, nüüd Santose jõusaalis tehtud pildiga. "Kui see on uni, ei taha ma ärgata," ütles Coutinho fotodele lisatud videos, kus ta riietusruumis Neymari embab.

Coutinho esindas Brasiilia koondist 68 mängus ja lõi neis 21 väravat, 2018. aastal nimetati ta MM-finaalturniiri sümboolsesse algkoosseisu. Tipphetk koondisega saabus järgmine aasta, mil ta aitas Brasiilia Copa America tiitlini. Kui Barcelona maksis Coutinho eest 2018. aastal Liverpoolile 118 miljonit eurot, oli see Neymari ja Kylian Mbappe (mõlemad aasta varem PSG-sse) järel kolmas kõrgeim üleminekutasu.