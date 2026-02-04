Liiv ei saanud testvõistlusel kurvis kiirust üles: üldpilt on hea

Liiv sai ajaks 35,01 ning kaotas kiireimat minekut näidanud jaapanlasele Katsuhiro Kuratsubole (34,60) 0,41 sekundiga. "Ega me seda 100-protsendiliselt ei võtnud, võtsime seda kui tempotreeningut. Üldpilt on täiesti hea," ütles Liiv ERR-ile. "Praegu see võistlus mingisugust pilti ette ei andnud."

"Millega rahule ei saa jääda, oli esimene kurv, ei saanud hoogu üles. Esimesed 100 meetrit olid sellise ettevalmistusega täiesti okei, ring ka. Kindlasti järgmisel nädalal võistlusel peaks olema kiirem aeg," lisas ta.

Liiv rääkis, et messikeskusesse tehtud jää võib päeva jooksul päris palju muutuda. "Trennides oli jää natuke tugevam. Tean, et ühel hommikul oli siin jäätemperatuur -6 ja õhtul oli -4,4. Võib juhtuda, et jää on pehme või kõvem, see mängib päris palju," ütles ta. "Stardipauk on siin natuke kõvem, mis on tegelikult hea. Trennis kuuleb seda kaja rohkem. Jää on ehitatud pinna peale, kaja on suurem, kui teistes hallides."

29-aastane Liiv võistleb oma kolmandal olümpial ning Milano jää tundub PyeongChangi ja Pekingi omaga siiski kiirem. "Ega PyeongChangi jääd väga ei mäletagi, see on päris palju aega tagasi. Kui võrdlen Pekingi jääga, siis tundub, et see on natuke kiirem. Tänase testvõistluse aeg oli natuke kiirem, kui Pekingis sõitsin. Eks tõsised võistlused näitavad," ütles eestlane.

Lipukandja Liiv on ise ka kiirem. "Suurem kontrast on esimeste olümpiamängudega. Praegu olen kindlasti tugevam ja kiirem. Ootused on kindlasti suuremad. Nagu viimased võistlused ka näidanud: kui kõik läheb hästi, on midagi suurt oodata," rääkis ta.

Varasemalt 1000 meetri distantsil hiilanud Liiv jõudis see hooaeg märkimisväärse saavutuseni, kui teenis nii põhidistantsil kui poole lühemal maal MK-sarja kokkuvõttes kuuenda koha. "Tegelikult 1000 meetris ei ole suurt sammu teinud, aga kus olen kindlasti teinud sammu, on 500 meetrit. Seda näitavad esimesed 100 meetrit, kus olen arenenud üsna hästi. Tänu sellele, et esimesed 100 meetrit on kiirem, on ka ring kiirem," sõnas ta.

Samas on just sõidu lõpp see, mis vajab rohkem viimistlemist. "Selleks läheb vaja tervet hooaega. Muutsime treeninguid juba aprillikuus, üritasime teha asju, mis võiks parandada 1000 meetri viimast ringi. Kahjuks pole seda veel leidnud. Oleme hästi palju tööd viimastel hooaegadel teinud kurvitehnikaga, see on ka arenenud. Aga viimased 300 meetrit pole arenenud, seal kaotan kindlasti palju aega," ütles Liiv.

Milano Cortina taliolümpia kiiruisutamise programm algab juba laupäeval, aga Liiv läheb jääle 11. veebruaril, kui mehed sõidavad 1000 meetrit. Siis on vaja oodata kolm päeva, kui Liiv ja teised mehed poole lühemal distantsil võistlevad. "Võtan seda kui MK-etappi, EM-i või MM-i. Suuri võistlusi on tehtud ja kõik on läbi kogetud. Teen oma rituaalid läbi ja lähen nendele mängudele vastu samamoodi," ütles eestlane.

"Päevad lähevad päris kiirelt, [kolmapäeval] oligi testvõistlus ja nüüd kerge lõdvestus rattal. Siis lähen olümpiakülla ja on veel jõusaalitreening õhtul. Päevad on pikad ja lähevad päris kiirelt," lõpetas Liiv.