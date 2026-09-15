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Keila Basket tõi meeskonda ameeriklasest tagamängija

Korvpall
Seth Chargois
Seth Chargois Autor/allikas: Keila Coolbet/Facebook
Korvpall

Eesti-Läti korvpalliliigas mängiv Keila Basket teatas teisipäeval, et on sõlminud lepingu ameeriklasest tagamängija Seth Chargois'ga.

198 sentimeetri pikkune tagamängija liitus Keila klubiga üliõpilasliigasse NAIA kuuluvast Harris-Stowe State ülikoolist, kus tema 2024/25 hooaja keskmised olid 17,7 punkti, 6,2 lauapalli, 2,3 korvisöötu ja 2,0 vaheltlõiget mängus.

Eelmisel hooajal Chargois aga Harris Stowe võistkonda enam aga ei esindanud ja ametlikku statistikat tema kohta saadaval ei ole.

"Olen kõrge tasemega skooritegija, kellele meeldib luua oma meeskonnakaaslastele võimalusi. Samuti tahan olla kaitses vastastele ebamugav ja aktiivne. Loodan, et võidame sel hooajal palju mänge," kommenteeris Chargois Keila sotsiaalmeediapostituse vahendusel.

Toimetaja: Anders Nõmm

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