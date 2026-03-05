X!

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks

Kiiruisutamine
Marten Liiv
Marten Liiv Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Orange Pictures
Kiiruisutamine

Kiiruisutaja Marten Liiv alustas Hollandis Heereneveenis toimuvaid sprindi mitmevõistluse maailmameistrivõistlusi 500 meetri distantsi 11. kohaga, aga näitas siis 1000 meetri distantsil taset.

Liiv läbis 500 meetrit ajaga 34,74, millega saavutas kokkuvõttes 11. koha (+0,96).

Ameeriklane Jordan Stolz sõitis seejärel parimaks ajaks 34,13, aga hollandlane Jenning De Boo tegi veelgi võimsama sõidu ning teenis kodupubliku ees ajaga 33,78 esikoha. 0,35 sekundiga kaotanud Stolz oli teine, esikolmikusse mahtus veel kanadalane Laurent Dubreuil ajaga 34,26.

1000 meetri distantsil näitas esialgu parimat minekut Dubreuil (1.08,35), kuid Liiv tegi samuti hea sõidu ja jäi kanadalasest lõpuks vaid 0,05 sekundi kaugusele.

Maailma tipud tegid siiski oma ära, De Boo ületas joone ajaga 1.06,52 ning edestas paremini alustanud Stolzi lausa 0,62 sekundiga. Kolmanda koha sai hollandlane Joep Wennemars, kes kaotas De Boole 0,85 sekundiga.

Avapäeva lõpuks oli De Boo kogunud 67,040 punkti, edestades Stolzi (67,700) 0,66 sekundiga. 1000 meetri distantsil jagatakse edu kahega. Teisele võistluspäevale läheb kolmandalt kohalt vastu valitsev maailmameister Zhongyan Ning (68,165 p; +1,13), Liiv on kuuendal kohal (68,940 p; +1,90)

Kaks aastat tagasi sai Liiv MM-il 500 meetri distantsidel 12. ning 15. koha, 1000 meetri sõitudes sai ta seitsmenda ning viienda koha. Kokkuvõttes oli ta seitsmes.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

