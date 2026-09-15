Shein ja Gouram ei liitu Eesti koondisega Rahvuste liiga mängudeks

Eesti meeste jalgpallikoondist ootab septembri lõpus ja oktoobri alguses ees neli UEFA Rahvuste liiga kohtumist. Peatreener Jürgen Henn teatas teisipäeval koondise nimekirja, kuhu kuulub 26 mängijat.

Tervislikel põhjustel jäid koosseisust eemale Rauno Sappinen, Vlasiy Sinyavskiy, Vladislav Kreida, Kristo Hussar, Marten-Chris Paalberg, Tony Varjund ja Nikita Mihhailov. Omal soovil ei liitu koondisega Rocco Robert Shein. Klubi juurde jäämise võimalust palus ka Soufian Gouram.

Potentsiaalsete debütantidena kuuluvad meeskonda Sander Alamaa ja Maksimilian Skvortsov.

Eesti koondis alustab Rahvuste liigat kahe võõrsilmänguga: 26. septembril kell 19.00 Eesti aja järgi minnakse võõrsil vastamisi Islandiga, 29. septembril kell 21.45 on vastaseks Bulgaaria.

Mängudeakna teine pool koosneb kahest kodumängust, kui 3. oktoobril kell 19.00 võõrustatakse A. Le Coq Arenal Luksemburgi ning 6. oktoobril kell 21.45 Islandit.

Piletid Eesti koondise kodumängudele on müügil Piletilevis ja Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel.

Koondise koosseis septembri ja oktoobri mängudeks:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 47/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Degerfors IF (SWE) 17/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 5/0

Kaitsjad

Karol Mets (16.05.1993) – VfL Bochum (GER) 104/0

Märten Kuusk (05.04.1996) – Varssavi Polonia (POL) 44/0

Maksim Paskotši (19.01.2003) – KAA Gent (BEL) 40/1

Frank Liivak (07.07.1996) – Tallinna FCI Levadia 27/3

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 26/2

Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Kilmarnock FC (SCO) 20/0

Robi Saarma (20.05.2001) – Pardubice (CZE) 16/1

Joseph Saliste (10.04.1995) – Tallinna FCI Levadia 11/0

Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstad BK (SWE) 9/0

Tanel Tammik (14.06.2002) – Tallinna FCI Levadia 2/1

Sander Alamaa (09.02.2008) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad

Mattias Käit (29.06.1998) – FC Thun (SUI) 66/11

Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 40/2

Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin 35/0

Markus Soomets (02.03.2000) – Kolding IF (DEN) 24/0

Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 24/0

Kevor Palumets (21.11.2002) – FC Košice (SVK) 21/1

Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Thun (SUI) 14/0

Maksimilian Skvortsov (20.12.2007) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Ründajad

Henri Anier (17.12.1990) – Paide Linnameeskond 104/23

Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – NK Olimpija Ljubljana (SVN) 21/2

Karel Mustmaa (08.08.2005) – FK Cukaricki (SRB) 5/1

Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 3/0

Peatreener: Jürgen Henn