Marten Liivi esitus 1000 meetris ei õnnestunud

Marten Liiv
Marten Liiv Autor/allikas: Kiur Kaasik / Delfi
Eesti kiiruisutaja Marten Liiv teenis Milano Cortina olümpiamängudel kiiruisutamise meeste 1000 meetri distantsil 14. koha (1.09,06).

Liiv läbis esimesed 200 meetrit 16,37, mis on tema jaoks korralik aeg, kuid seejärel tema tempo langes ja oma paarilisele Damian Žurekile kaotas eestlane kindlalt.

Oma esimese olümpiakulla teenis USA kiiruisutalent Jordan Stolz, kes püstitas olümpiarekordi 1.06,28. Pjedestaalile jõudsid ka hollandlane Jenning de Boo (1.06,78) ja hiinlane Ning Zhongyan (1.07,34).

Kuue hulka mahtusid veel poolakas Damian Žurek (1.07,41) ning hollandlased Joep Wennemars (1.07,58) ja Kjeld Nuis (1.07,65).

Enne võistlust

Marten Liiv osaleb olümpiamängudel kolmandat korda ning alustab Milanos võistlemist oma meelisalal ehk 1000 meetri distantsil. Eelmise aasta novembris viis Liiv Eesti rekordi 1.06,73-ni.

1000 meetris stardib kokku 15 paari ning Liiv tuleb jääle viimasena koos poolaka Damian Zurekiga. Võistluse suursoosikuks on ameeriklane Jordan Stolz, kes on sel alal kahekordne maailmameister ja kõigi aegade kiireim mees (1.05,37).

Pekingi olümpial tuli kuldmedalile hollandlane Thomas Krol, Liiv sai seitsmenda koha.

Toimetaja: ERR Sport

