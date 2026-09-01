Soome suusatäht Niskanen riputas suusad varna

"Olen suusatanud professionaalselt uskumatud 20 aastat," kirjutas 38-aastane sportlane Instagramis. "Sel teekonnal on olnud tohutult palju õnnestumisi, võidupidustusi, kogemusi, arengut, väljakutseid ja ebaõnnestumisi. Kõike, mida võistlussport endast kujutab."

"Olen treenimisest ja võistlemisest tundnud tohutult rõõmu ja olen pühendanud iga päeva kirglikule suusatamisele. Nüüd on aga aeg teha ruumi millelegi muule," jätkas ta. "Jätan võistluskarjääri kurbuse ja tänutundega seljataha, aga ootan põnevusega, mida toob tulevik."

Niskanen lõpetas kahel korral MK-sarja üldarvestuses kolmandana. Hooajal 2022/2023 sai ta seejuures distantsi arvestuses koguni esikoha. 2023. aastal tuli ta ka Tour de Ski kokkuvõttes teiseks ja aasta hiljem kolmandaks. Kokku võitis soomlane karjääri jooksul kaheksa individuaalset MK-etappi, neist kuus eraldistardist sõitudes.

Tiitlivõistlustest kujunes edukaimaks Pekingi olümpia, kus tuli 10 km eraldistardist klassikatehnikasõidus hõbedale ja 30 km ühisstardist vabatehnikasõidus pronksile. Lisaks on tal erinevatest teateformaatidest kaks olümpiahõbedat ja üks pronks. Maailmameistrivõistlustelt lisandub kaks teatepronksi.

"Suur tänu mu perele ja lähedastele, kes on mind sel teekonnal toetanud," jätkas Niskanen. "Võistlussport on nõudlik ja tugigrupid tohutult olulised. Suur tänu mu kaaslastele, tänu kellele olen saanud seda professionaalsel tasemel teha."

"Ja suur tänu Juhole [treener ja abikaasa Juho Mikkonen], kes on seda elu minuga jaganud ja mind edukalt parimatel aastatel treeninud. Tänan teid, Soome koondis, kõik suusasõbrad ja mu kallid jälgijad."