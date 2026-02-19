Hiinlane jättis Stolzi 1500 meetris üllatuslikult kullata, Liiv 27.

Kiiruisutaja Marten Liiv tegi Milano Cortina taliolümpiamängudel neljapäeval oma viimase stardi, kui sai 1500 meetri distantsil 27. koha. Üllatuslikult võitis kuldmedali olümpiarekordi püstitanud hiinlane Ning Zhongyan.

Neil olümpiamängudel juba kaks kuldmedalit võitnud USA superstaar Jordan Stolz läks 1500 meetri starti kindla soosikuna, aga nii, nagu mullustel maailmameistrivõistlustel Hamaris, pidi ameeriklane leppima hõbedaga.

13. paaris uisutanud Ning sõitis neljapäeval välja olümpiarekordit tähistava aja 1.41,98, 1500 meetri distantsil sel hooajal esimest korda esikohata jäänud Stolz kaotas talle teisena 0,77 sekundit. Pronksi teenis selle distantsi maailmarekordimees, 36-aastane hollandlane Kjeld Nuis (+0,84).

Plahvatusliku sprinteri Marten Liivi jaoks on 1500 meetrit kõrvaldistantsiks ja nii oli oodata, et kõrgesse mängu eestlane neljapäeval ei sekku.

Teises paaris jääle astunud Liiv sõitis välja aja 1.47,76 ning edestas nelja sajandikuga oma paarilist Livio Wengerit, lisaks jäid tema selja taha veel ameeriklane Casey Fawson ja hiinlane Liu Hanbin. Liiv lõpetas olümpiamängud 27. kohaga.

Enne võistlust:

Võistlustules on 30 sportlast, kes võistlevad paarides. Marten Liiv tuleb jääle teises paaris koos šveitslase Livio Wengeriga.

29-aastase Liivi jaoks on tegu kolmanda stardiga Milano Cortina mängudel. 1000 meetri distantsil tuli ta 14. ja 500 meetris 18. kohale.

1500 meetris tuleb taas suurima favoriidina starti ameeriklane Jordan Stolz, kes on võitnud Milano Cortina mängudel kullad juba 500 ja 1000 meetris. Stolzi paariliseks on Pekingi mängude võistkondlik olümpiavõitja norralane Peder Kongshaug.