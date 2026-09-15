Emajõe maratoni põhidistantsil hõivasid pjedestaali sõudjad

Eesti Aerutamisföderatsiooni korraldatud mõõduvõtul sai valida kolme distantsi vahel: Jõesuust starditi 56, Rekust 37 ja Käreverest 17 kilomeetri pikkusele võistlusmaale. Finiš asus Tartus Tartu Ülikooli akadeemilise spordiklubi paadisilla ees, vahendab soudeliit.ee.

56 kilomeetri distantsil näitas kiireimat minekut Tallinna sõudeklubi liige, Eesti koondisse kuuluv Uku Siim Timmusk, kes läbis võistlusmaa ühepaadil ajaga 3:44.18,4. Teisena finišeeris tema klubikaaslane Karl Kristofer Orgse 3:53.47-ga ning kolmanda koha teenis Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi esindaja Karl August Ruusalepp, kelle tulemus oli 3:55.55,9.

Naiste kiireim oli äsja alla 23-aastaste Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali võitnud Tuuli Neidi Saks (Tallinna Sõudeklubi), kes jõudis finišisse 4:03.27,1-ga, mis andis üldarvestuses kõrge seitsmenda koha. Sõudjate arvestuses järgnes talle ühepaadil Eliis Christal Hein (Tallinna Sõudeklubi), kes lõpetas 4:22.36,8-ga.

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