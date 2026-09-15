Aafrika riik teenis esmakordselt kergejõustiku MM-i korraldusõiguse

Rahvusvaheline kergejõustikuliit teatas teisipäeval, et 2029. ja 2031. aasta täiskasvanute maailmameistrivõistlused toimuvad vastavalt Keenias Nairobis ja Saksamaal Münchenis.

Keenia valimine 2029. aasta MM-i korraldajaks on märgiline, sest varem ei ole täiskasvanute tiitlivõistlust Aafrika pinnal peetud. Nairobi kandideeris ka möödunud aasta MM-i korraldajalinnaks, kuid lõpuks langes valik Tokyo kasuks.

Nairobi MM-i võõrustab Kasarani staadion, mis läbib hetkel põhjalikku uuenduskuuri. Ümberehitus peab valmis saama hiljemalt järgmise aasta suveks, sest siis toimuvad Kasarani staadionil jalgpalli Aafrika Rahvuste karikaturniiri kohtumised.

Saksamaal on au kergejõustiku MM-i korraldada juba kolmandat korda. Esimene MM toimus seal 1993. aastal Stuttgardis ja teine 2009. aastal Berliinis. Müncheni MM-i võõrustab 1972. aastal valminud Olümpiastaadion.

"Meil oli õnn saada 2029. ja 2031. aasta MM-ide jaoks neli silmapaistvat pakkumist, mis tegi lõppotsuse langetamise keeruliseks. Lõpuks esitasid Nairobi ja München kaks kõige veenvamat pakkumist. Mõlemad linnad pakuvad meie spordile väga erinevaid, ent võrdselt põnevaid võimalusi," kommenteeris rahvusvahelise kergejõustikuliidu president Sir Sebastian Coe.

Järgmine täiskasvanute MM toimub tuleval aastal 10.-19. septembrini Pekingis. Rahvusvahelise kergejõustikuliidu sõnul peetakse nii Nairobi kui ka Müncheni MM samuti septembris, kuid täpsed kuupäevad on veel selgumisel.