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Keidy Kaasiku võitis rullsuusatamise MM-il pronksi, medalid ka Kivilitele

Suusatamine
Keidy Kaasiku
Keidy Kaasiku Autor/allikas: Eesti Suusaliit
Suusatamine

Sel nädalavahetusel toimusid Lätis Madonas rullsuusatamise maailmameistrivõistlused, kust Eesti sportlased noppisid neli medalit – ühe hõbeda ja kolm pronksi. Medalile jõudsid juuniorid Stefan Kivil ja Gerda Kivil ning paarissprindis Anett Liisa Parts ja Herta Rajas. Täiskasvanute arvestuses teenis medali Keidy Kaasiku.

Meesjuunioride 10 km sõidus saavutas Stefan Kivil hõbemedali, kaotades maailmameistriks tulnud sloveenile Tine Spornile 1,4 sekundit. Kolmanda koha saanud rootslast Ville Jutterdali edestas Kivil üheksa sekundiga.

Naisjuunioride 10 km klassikadistantsil teenis Gerda Kivil pronksmedali. Maailmameistriks tuli ukrainlanna Sofiia Shkatula, kellele Kivil kaotas 22,2 sekundiga. Hõbeda võitis rootslanna Matilda Grahn. Eestlanna sõnul annab juunioride MM-medal talle talvehooaja eel väärtuslikku enesekindlust.

"Klassikadistants on mulle kõige paremini sobiv distsipliin, seega olen medali üle õnnelik. Kuna mul polnud tol päeval kõige parem enesetunne, üritasin sõita tehniliselt hästi ja võimalikult ökonoomselt. Sain eesmärgi täidetud ja tunnen, et liigun treeningutega õiges suunas. Ootan juba huviga talvist hooaega, eriti juunioride MM-i Otepääl," sõnas Kivil.

Eesti medalisaaki täiendas täiskasvanute naiste konkurentsis Keidy Kaasiku, kes võitis 10 km klassikadistantsil pronksi. Kaasiku kaotas maailmameistriks tulnud norralannale Ragnhild Aarekolile 11 sekundiga. Hõbemedali võitis poolatar Aleksandra Kolodziej.

Keidy Kaasiku sõnul oli 10 km klassikadistants nõudlik ning sõidu jooksul tuli oma jõuvarusid targalt jagada: "läbisin neli 2,5 kilomeetrist ringi. Esimesel kahel ringil tundsin end hästi ja suutsin hoida head tempot. Kolmandal ringil tuli küll väike tempo langus, kuid viimasel ringil suutsin end uuesti kokku võtta ja kolmandat kohta hoida. Kohaga jään kindlasti rahule, kuigi sõit ise ei olnud päris see, mida oleksin soovinud."

Neljanda medali tõid Eestile reedel peetud juunioride naiste vabatehnika paarissprindis Anett Liisa Parts ja Herta Rajas, kes sõitsid välja kolmanda koha. Maailmameistriks tuli Norra ning hõbemedali võitis Rootsi. Eesti duo kaotas võitjatele 15,17 sekundiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

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