Marten Liiv saavutas MM-il seitsmenda koha

Avapäeva kuuendal kohal lõpetanud Liivil oli reedeste startidega keeruline sealt kõrgemale tõusta, sest punktivahed eespool olijatega olid suured. Seevastu lähimad jälitajad olid eestlasel tihedalt kannul ja kuuenda koha hoidmiseks pidi Liiv ka reedel väga head sõidud tegema.

Esimesena kavas olnud 500 meetri sõidus sai Liiv kirja 34,87, mis oli paremuselt kümnes aeg ning ta langes kokkuvõttes kaheksandaks. 1000 meetri distantsil uisutas ta välja kuuenda tulemuse 1.08,87. Nelja sõiduga kogus Liiv 138,245 punkti, mis andis talle 26 sportlase seas lõpuks seitsmenda koha.

Maailmameistriks tuli hollandlane Jenning De Boo (134,670 p), kes võitis kindlalt kolm esimest sõitu ja näitas viimases sõidus teist aega. USA imemees Jordan Stolz pidi seekord leppima hõbedaga (135,500 p) ja pronksi pälvis hiinlane Zhongyan Ning (136,755 p).

Naiste võistlusel tegid puhta töö hollandlannad, kui kuldmedali võitis Femke Kok (146,670 p), hõbemedali sai Suzanne Schulting (148,935 p) ja pronksi Marrit Fledderus (150,305 p).