Priit Sei võitis Rootsi kardivõistluse teist aastat järjest

Treeningpäevade hea kiirus kinnitas, et Sei on võimeline võitlema esikolmiku kohtadele. ,"Lootsime kaitsta oma 2025. aastal saavutatud esikohta," rääkis Sei autosport.ee-le.

Ajasõidus saavutatud kõrge teise koha üle Sei eriti õnnelik ei olnud: "Kõiki eelsõite pidin alustama välimisest rivist, mis tegi sõidud raskeks, kuna raja eripära tõttu kaotasin startides alati paar kohta."

Nii mõlemad eelsõidud kui poolfinaal möödusid sarnaselt – stardis langes eestlane võistlejaterivis teiselt positsioonilt mõne koha võrra madalamale, kuid sõidu lõpuks tõusis taas teiseks.

Ka finaalsõidu stardis kaotas Sei mõned kohad, kuid kuna kiirus oli hea ja sõit pikem, õnnestus eestlasel tõusta taas teiseks ja ka liidripositsioonil sõitnud rootslasele Jonatan Morinile järgi jõuda. Möödumiseks küll võimalust ei tekkinud, kuid kuna peale sõitu sai esimesena finišeerinud rootslane valestardi eest kolmesekundilise ajakaristuse, vahetusid Sei ja Morini kohad ning võit kuulus eestlasele.

Sei on esimene eestlane, kes tulnud Stora Pris võistluse võitjaks kaks korda. Lisaks temale on sama võistluse võitnud 2010. aastal Aavo Talvar.

Sei järgmine võistlusstart on 19.-20. septembril Portugalis Portimao kardirajal, kus toimub kohaliku Rotaxi sarja viies etapp.