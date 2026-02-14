X!

Marten Liivil ei õnnestunud olümpial ka 500 meetrit

Marten Liiv.
Marten Liiv. Autor/allikas: Kiur Kaasik/Delfi Meedia
Eesti kiiruisutaja Marten Liiv piirdus Milano Cortina mängude 500 meetri distantsil 18. kohaga.

Eestlane sai kirja aja 34,83, millega kaotas olümpiavõitjaks tulnud ameeriklasele Jordan Stolzile 1,06 sekundiga. 1000 meetri distantsil oli Liiv teeninud 14. koha.

Milano Cortina mängudelt oma teise kulla teeninud Stolz uisutas välja olümpiarekordi 33,77, aga suutis vaid 11 sajandikuga edestada temaga samas paaris sõitnud hollandlast Jenning de Bood. Pronksi sai kanadalane Laurent Dubreuil (+0,49).

Kaheksa hulka uisutasid ka Damian Žurek (Poola; +0,58), Sebas Diniz (Holland; +0,69), Tatsuya Shinhama (Jaapan; +0,69), Gao Tingyu (Hiina; +0,70) ja Marek Kania (Poola; +0,71).

Kokku sai tulemuse kirja 29 uisutajat.

Enne võistlust

Eesti lipukandja Liiv alustas oma karjääri kolmandat olümpiat 1000 meetri distantsiga, aga ebaõnnestus teises sisekurvis ja sai oma põhialal kokkuvõttes 14. koha. "Tsentrifugaaljõud surus kuidagi välja, ei suutnud kiirust üles kerida. Hästi palju kiirust läks sinna kaduma. Laktaat tuli ka üsna varakult, kahjuks nii," ütles ta pärast sõitu ERR-ile.

29-aastane kiiruisutaja on jõudnud olümpiaks heasse vormi ja ütles ka pärast kolmapäevast võistlust, et kiirust on tal kenasti. Nüüd on vaja see ära kasutada 500 meetri distantsil, kus ta kaks aastat tagasi Euroopa meistrivõistlustel hõbeda võitis.

Lõppenud MK-hooajal näitas eestlane sel distantsil arengut, kui pälvis hooaja peale MK-sarjas kuuenda koha. Täpselt sama koha sai ta ka 1000 meetri distantsi arvestuses.

Kiiruisutamise maailma tipud on olümpial rivis ja 1000 meetris oma karjääri esimese olümpiavõidu teeninud ameeriklane Jordan Stolz tahab võidukat hoogu jätkata ka poole lühemal distantsil. Selleks tuleb seljatada tugevaid konkurente, muuhulgas neli aastat tagasi Pekingis olümpiavõitjaks tulnud hiinlast Gao Tingyud, hõbeda saanud lõuna-korealaast Cha Min-kyud ja pjedestaali madalaimal astmel seisnud jaapanlast Wataru Morishiget.

