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Nõmme Unitedi kaitsja teenis esimest korda kutse Sambia koondisesse

Premium liiga
Ricky Chanda (vasakul).
Ricky Chanda (vasakul). Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Premium liiga

Sambia jalgpallikoondise 27-mehelisse koosseisu kuulub eesootavas aknas esimest korda Nõmme Unitedi kaitsja Ricky Chanda.

Koondise ajutine peatreener George Lwandamina nimetatud koondise koosseisus on 12 kohalikku ja 14 välismaal mängivat pallurit, kelle hulka kuulub ka Chanda. Sambia mängib septembri lõpus Aafrika meistrivõistluste valikmänge võõrsil Alžeeria ning kodus Togoga. Lisaks neile on Chanda koondise alagrupis ka Burundi, vahendab Soccernet.

Mullu Unitediga liitunud 21-aastane Chanda on tänavu Premium liigas väljakul käinud 24 kohtumises ja löönud kolm väravat. Temast rohkem mänguminuteid on kogunenud vaid Andre Frolovil ja Zakaria Beglarišvilil. 

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

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