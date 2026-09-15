Nõmme Unitedi kaitsja teenis esimest korda kutse Sambia koondisesse

Koondise ajutine peatreener George Lwandamina nimetatud koondise koosseisus on 12 kohalikku ja 14 välismaal mängivat pallurit, kelle hulka kuulub ka Chanda. Sambia mängib septembri lõpus Aafrika meistrivõistluste valikmänge võõrsil Alžeeria ning kodus Togoga. Lisaks neile on Chanda koondise alagrupis ka Burundi, vahendab Soccernet.

Mullu Unitediga liitunud 21-aastane Chanda on tänavu Premium liigas väljakul käinud 24 kohtumises ja löönud kolm väravat. Temast rohkem mänguminuteid on kogunenud vaid Andre Frolovil ja Zakaria Beglarišvilil.

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