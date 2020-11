Eesti suusaliit saadab peatreener Jaanus Teppani Olosele Rehemaad asendama

"Kaalusime seda võimalust, et saata koondise peatreener Jaanus Teppan esimesel võimalusel Olosele. Nüüd läheb ta nii kiiresti kui võimalik, see juhtub lähipäevadel," sõnas Eesti suusaliidu peasekretär Tõnu Seil Delfile ja Eesti Päevalehele.

Pärast seda, kui tuli avalikuks, et Rehemaa oli Mati Alaveri vahendusel hankinud Soome suusaliidust ametliku kutse Olose laagrisse pääsemiseks, otsustas Martin Himma Soome sõidust loobuda. Seil loodab, et Himma mõtleb nüüd ümber ja sõidab ikkagi 4.-25. novembrini peetavasse laagrisse.

"See on sportlase ja treeneri otsus, kuid temaga (Himma) on suheldud ja ma loodan, et ta kaalub ka seda võimalust, et laagrisse minna," ütles suusajuht.

"Täna oli meil koosolek sportlaste esindajatega ja nende personaaltreeneritega klubidest. Päeval teavitasime osasid sportlasi ka otse, et teeme kõik selleks, et laager ära ei jääks."

Rehemaa kriitikat alaliidu aadressil ei tahtnud Seil kommenteerida. "Seda ma ei kommenteeriks üldse," lausus ta.