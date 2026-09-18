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Paide-Türi rahvajooksul mälestatakse treener Leonhard Soomi

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Paide-Türi rahvajooks
Paide-Türi rahvajooks Autor/allikas: Triatloniakadeemia
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Järgmisel nädalavahetusel leiab aset Järvamaa suurim spordisündmus ehk 44. Viking Window Paide-Türi rahvajooks.

Rahvajooksu nädalavahetus saab alguse laupäeval, 26.septembril, kui avatakse võistluskeskus Paide Masinatehase spordihallis. Toimuvad lastejooksud, perepäev ning 2,5 kilomeetrine Paide Südame Sörk.

Pühapäevane programm on palju tihedam, sest sporti jagub nii Paidesse kui ka Türile. Kell 12 stardivad Paidest Türile rahvakõndijad, keda sellel aastal veab Järvamaa neiu Martha-Beryl Grauberg. Temaga liituvad teekonnal näiteks Pimedate Ööde Filmifestivali korraldajad ning Viking Window tegevjuht Indrek Rüütel. Tegemist on justkui liikuva taskuhäälinguga, kus kõik kõndijad kuulavad jutuajamisi erinevate põnevatel teemadel.

44. Viking Window Paide-Türi rahvajooksu 13,6 kilomeetrine põhidistants läheb rajale kell 14. Türi linna staadionil avatakse võistluskeskus kell 9 ning kell 10.30 alustavad Türi lastejooksud.

Kell 13 antakse start viiekilomeetrisele Türi linnajooksule. Türi linnajooksu kiireim lõpetaja on finišis orienteeruvalt kell 13.15 ning Paide-Türi rahvajooksu esimene kell 14.40.  

Augusti lõpus lahkunud treener Leonhard Soomi auks nimetatakse nii Türi linnajooksu kui ka Viking Window Paide-Türi rahvajooksu viimased 300 meetrit "Leonhard Soomi lõpuspurdiks". Mõlema jooksu viimase 300 meetri kiiremat meest ja naist autasustatakse vastavalt kell 13.45 ja kell 16. Tegemist on uuendusega, mis jääb kavasse ka edaspidi.

Kõigi distantside lõpetajad saavad finišis medali, vett Värska Originaalilt, Tartu Milli toote ning Eesti Pagari piruka. Esmakordselt on eraldi medalid ka lastejooksudel osalejatele.

Pühapäeval on kilomeetripunktides nii muusikat kui ka esinejaid, kes osalejate meeleolu üleval hoiavad. Nende seas on näiteks Teet Tihvani orkester, Paide Linnameeskond, spordiklubi Kati tantsutüdrukud, karmoškamängija ning DJ Tiit. Nimelised kilomeetripunktid on Paide MEK-il (5 km), Coop Järval ( 7 km), Tartu Millil (8 km), Viking Window (10 km), Paide Espakil (12 km) ning Seve Ehitusel (viimane kilomeeter).

Toimetaja: Anders Nõmm

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