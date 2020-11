Soome suusaliidu juht: meie Mati Alaveri mitteametlikku palvet ei rahuldanud

Soome suusaliidu tegevjuht Ismo Hämäläinen sõnas, et kriminaalkorras karistatud suusatreener Mati Alaveri kaudu tulnud mitteametlikku palvet nad ei rahuldanud ja Eesti suusatajad said Olosele sõiduks vajaliku ametliku kutse alles pärast Eesti Suusaliidu pöördumist.

Hämäläinen kinnitas ajalehele Ilta-Sanomat, et sai abipalve Mati Alaverilt, kes üritas aidata Aivar Rehemaa klubi sportlaste pääsu Olose treeninglaagrisse. Suusajuhi sõnul ei küsinud Alaver luba endale, vaid konkreetselt Rehemaale ja tema treeninggrupile, vahendab Delfi.

Kuna Hämäläinen sai seejärel pöördumise ka Eesti suusaliidult, kust paluti ametlikku kutset teise treeninggrupi jaoks, võttis ta Eesti alaliiduga ühendust.

"Hakkasin uurima, milline praktika neil on: kas taotlused tulevad üksikutelt rühmadelt eraldi või teeb alaliit nende kohta ühistaotluse? Selles kontekstis tuligi Alaveri nimi mängu, sest ma ütlesin seda neile," selgitas Hämäläinen.

Ta lisas: "Muutusin veel aktiivsemaks, kui esile tulid uued küsimused. Hakkasin oma alaliidu kolleegidelt uurima, kuidas me tahame seda asja lahendada, et see protsess vastaks meie käitumismudelile."

Suusajuht kinnitas, et teisipäeval küsis Eesti suusaliit ka Rehemaa tiimi sportlaste laagri jaoks kutset ning alles siis andis Soome alaliit sellele rohelise tule. Alaveri mitteametliku pöördumise järel seda ei tehtud.

SA Eesti Antidoping/Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus algatas teisipäeval WADA koodeksi 2.10 rikkumise alusel distsiplinaarmenetluse ja määras suusaspordis tugipersonalina tegutsevale Rehemaale ajutise võistlus- ja tegevuskeelu. Rehemaa kirjalikku seletust toimunu kohta oodatakse hiljemalt reedeks 13. novembriks 2020. Lõpliku otsuse Rehemaa võistlus- ja tegevuskeelu osas teeb Eesti Olümpiakomitee põhikirja alusel moodustatud Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium.