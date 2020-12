Distsiplinaarkolleegium tühistas Aivar Rehemaa tegutsemiskeelu

Distsiplinaarkolleegium teatas neljapäeval, et Aivar Rehemaa ei ole toime pannud dopinguvastaste reeglite rikkumist ning suusatreenerile määratud esialgne võistluskeeld tühistatakse alates 10. detsembrist.

Otsuse täistekst esitatakse hiljemalt 20. detsembriks.

SA Eesti Antidoping/Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus algatas 3. novembril WADA koodeksi 2.10 rikkumise alusel distsiplinaarmenetluse ja määras Rehemaale ajutise võistluskeelu.

"Tuginedes Eesti Suusaliidu (ESL) poolt esitatud tõenditele ja meedias avaldatud infole on Aivar Rehemaa koostöös Mati Alaveriga ja tema vahendusel hankinud Soome suusaliidust ametliku kutse nii endale kui veel seitsmele klubi AR Pro Team sportlasele osavõtuks Soomes Olosel perioodil 4.-25. novembrini 2020 toimuvasse treeninglaagrisse ja 25.-30. novembrini 2020 toimuvale Ruka maailma karikavõistluste etapile," kirjutas SA Eesti Antidoping/Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus siis, lisades, et Alaverile on määratud kriminaalkaristus ja rahvusvahelise suusaliidu FIS-i poolt nelja-aastane võistluskeeld.

"SA Eesti Antidoping/Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus leidis, et Aivar Rehemaa koostöö näol Mati Alaveriga on tegu keelatud seotusega ning on toime pandud maailma dopinguvastase koodeksi reegli 2.10 rikkumine," teatas sihtasutus.

Rehemaa palkas ennast kaitsma tippadvokaat Jaanus Tehveri ja sõnas kuu aega tagasi: "asjad on töös, pean ootama distsiplinaarkomisjoni otsust. Võimalik on seegi, et distsiplinaarkomisjon ei võtagi asja arutada. Aga kui määratakse tegutsemiskeeld, on mul varuks oma vastukäigud."