Suri iluuisutreener Irina Kononova

Kononova lahkumist kinnitas Tallinna Iluuisutamiskool. Kononova sündis 1958. aasta 17. novembril Tallinnas. Ta lõpetas 1982. aastal Lesgafti-nimelise Leningradi Kehakultuuri Instituudi ja 1986. aastal Anatoli Lunatšarski-nimelise Riikliku Teatrikunsti Instituudi.

Alates 1996. aastast töötas Kononova iluuisutamise treenerina ning alates 2001. aastast oli ta Tallinna iluuisutamiskooli direktor. Kononova kõige tuntumad õpilased on 2024. aasta EM-hõbe Aleksandr Selevko ja tema noorem vend Mihhail. Aleksandr Selevko oli seejuures esimene Eesti iluuisutaja, kes tulnud täiskasvanute tiitlivõistlustel medalile.

Eesti Uisuliidu peasekretär Jana Kuura iseloomustas Kononovat kui väga vastutulelikku ja abivalmis inimest. Uisuliit pöördus tihti Kononova poole, kui tekkisid küsimused, mis nõudsid süvateadmisi. "Ta oli alati abivalmis, nii oma töös kui ka väljaspool seda. Eesti Uisuliit on kaotanud väga tugeva toetaja," ütles Kuura ERR-i venekeelsele uudisteportaalile. Ka Tallinna Iluuisukool tõi esile Kononova professionaalsuse, töökuse, hea südame ja oskust läheneda igale inimesele.

Lisaks igapäevasele treeneritööle panustas Kononova iluuisutamise arendamisse laiemalt. Ta kuulus Eesti Uisuliidu juhatusse aastatel 1998-2002. Samuti kuulus ta Eesti Uisuliidu tehnilisse komiteesse, mille ülesanne on ekspertide tasandil teha ettepanekuid juhatusele, välja töötada võistluste klassifikatsioone ja tehnilisi kriteeriume.

Kononova pälvis 2024. aastal Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemia. Eesti Uisuliit tunnistas Kononova edukaimaks iluuisutamise treeneriks erinevates kategooriates aastatel 1998-2001 ja 2016-2025.

Eesti Rahvusringhääling avaldab lähedastele kaastunnet.