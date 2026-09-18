Prantsusmaa uus juhendaja Zidane saatis koondisekutse viiele debütandile

Prantsusmaa jalgpallikoondise uus peatreener Zinedine Zidane nimetas reedel oma esimese meeskonna, kuhu kutsus ka viis potentsiaalset debütanti. Nimekatest meestest jäi kõrvale Aureline Tchouameni.

54-aastane Zidane võitis Prantsusmaaga 1998. aastal maailmameistritiitli ja tuli kaks aastat hiljem Euroopa meistriks, pärast sportlaskarjääri lõppu juhendas ta Madridi Reali kolme järjestikuse Meistrite liiga tiitlini, kuid oli enne Prantsusmaa juhendajaks saamist viis aastat treeneripingilt eemal.

Didier Deschampsi asendajaks nimetatud Zidane kutsus oma esimesse koondisesse potentsiaalsed debütandid Guillaume Restesi, Andy Dioufi, Lucas Da Cunha, Esteban Lepauli ning hooaja alguses Liverpooli särgis säravaid esitusi teinud 21-aastase kaitsja Jeremy Jacquet'.

Prantsusmaa alustab Rahvuste liigat 25. septembril toimuva võõrsilmänguga Türgi vastu, seejärel kohtutakse võõrsil Belgiaga ning oktoobris võõrustatakse Itaaliat ja Belgiat.

Prantsusmaa koondis Rahvuste liiga aknaks:

Väravavahid: Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)

Kaitsjad: Andy Diouf (Inter Milan), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Poolkaitsjad: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Kone (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaire-Emery (Paris St Germain)

Ründajad: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (Paris St Germain), Esteban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich)