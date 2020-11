Vallimäe: arvan, et sekkumise signaal on tähtsam kui lõpptulemus

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus algatas distsiplinaarmenetluse Aivar Rehemaa suhtes toetudes Eesti Suusaliidu poolt esitatud tõenditele ja meedias avaldatud infole, mille kohaselt tegi Aivar Rehemaa koostööd Mati Alaveriga, et hankida Soome suusaliidust Eesti sportlastele kutse lumelaagrisse. Kuivõrd Alaver kannab dopingule kallutamise eest karistust ja FIS-i poolt temale määratud tegutsemiskeeld kestab kuni 2023. aasta augustini, eksis Rehemaa WADA dopingukoodeksi reeglite vastu.

"Kui tegu on võimaliku koostöö või sekkumisega dopingukaristuse all oleva isikuga, siis see asi on väga tõsine," rääkis Eesti Antidopingu juhatuse liige Henn Vallimäe intervjuus ERR-ile. "Need tõendid, millega mina tutvusin, et Mati Alaver oli sekkunud Aivar Rehemaa poolt korraldatava laagri ja võistluste kutse hankimisel, siis on ilmselge, et kui see ei ole kaasabi või koostöö, siis misasi see on? Tegelikult on ka Aivar Rehemaa ise tunnistanud, et ta on tugipersonal, ta mänedžeerib ja juhendab teatud osa Eesti suusatajaid ja ta on ka tunnistanud, et ta on Mati Alaveri abi kasutanud. Meil oli valida, kas võtame aja maha ja uurime asjaolusid ning kas me läheme menetlusse või mittte, aga pigem lähtudes vanast eriti suusataustaga problemaatikast dopingu teemal, siis võtsin riski ja läksime tegevuskeelu teed. Aga otsuse langetajaks on distsiplinaarkolleegium ja ma ei välista, et olenevalt küll tõenditest ja veenmisest tuleb õiglane otsus."

"Selle ajaga, kui Rehemaa annab oma selgituse, kogume oma materjali distsiplinaarkolleegiumile kokku tõendamaks, et see koostöö oli sisuline ja tõenditele põhinev ja eks nad siis otsustavad, kui suur see osalus ja kaaslus seal on," jätkas Vallimäe. "Ega sellise kaaslusega lahendeid maailmas väga palju ei ole. Ma kiiruga leidsin paar lahendit Venemaalt. Eks me natuke hämaral alal oleme, kus meil ei ole väga palju kogemust. Aga arvan, et signaal, et sekkume ja oleme resoluutsed ega tolereeri, on asjas ehk tähtsam kui lõpptulemus."

Keelatud seotuse puhul võib karistuseks olla kuni kaheaastane tegutsemiskeeld. Rehemaa arvates on süüdistused absurdsed ja ta on otsustanud palgata advokaadi. Sportlaste karistamiseks ei näe Vallimäe põhjust.

"Advokaadi kaasamine ja mõlemalt poolt juriidilise korrektsuse tagamine on väga vajalik. Emotsioonid tuleks igal juhul jätta selja taha ja rääkida asjast sisuliselt. Ma olen praegu seda meelt, et oli piisavalt tõendeid ja asjaolusid, et koostöö toimus ja ütleme ausalt, et tarvitati Soome usaldust. See on pigem eetika küsimus ja selle koostöö raames oli küsitavat eetilist käitumist päris selgelt," ütles Vallimäe.

"Aga sportlastele on sõnum see, et nad vaataksid üle suhtlemise Aivariga ja vastupidi. Pigem on Aivari poolt korrektne ja viisakas, et ta järgib seda keeldu ja ta ise ei suhtle sportlastega. Ja seda ta täna lubas. See aitaks kaasuse kiirele ja selgele lahendusele kaasa," lisas Vallimäe.

Martin Himma otsustas teisipäevaste uudiste valguses lumelaagrist Põhja-Soomes loobuda.