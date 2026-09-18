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Nädalavahetusel stardib maanteejooksu MM-il neli eestlast

Kergejõustik
Morten Siht
Morten Siht Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustik

Eeloleval nädalavahetusel peetakse Kopenhaagenis teist korda maanteejooksu maailmameistrivõistlused. Stardis on neli Eesti jooksjat.

Laupäeval selguvad Kopenhaagenis maailmameistrid maanteemiili ja 5 km distantsil, pühapäeva hommikul on kavas poolmaraton.

1 miili maanteejooksu distantsil esindavad Eestit Kelly Nevolihhin, Rasmus Kisel ja Sten Ütsmüts. Poolmaratoni distantsil on stardis Morten Siht.

Otseülekannet saab vaadata Eurovision Sport lehel.

Toimetaja: Anders Nõmm

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