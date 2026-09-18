Nädalavahetusel stardib maanteejooksu MM-il neli eestlast
Eeloleval nädalavahetusel peetakse Kopenhaagenis teist korda maanteejooksu maailmameistrivõistlused. Stardis on neli Eesti jooksjat.
Laupäeval selguvad Kopenhaagenis maailmameistrid maanteemiili ja 5 km distantsil, pühapäeva hommikul on kavas poolmaraton.
1 miili maanteejooksu distantsil esindavad Eestit Kelly Nevolihhin, Rasmus Kisel ja Sten Ütsmüts. Poolmaratoni distantsil on stardis Morten Siht.
Otseülekannet saab vaadata Eurovision Sport lehel.
Toimetaja: Anders Nõmm