Nädalavahetusel stardib maanteejooksu MM-il neli eestlast

1 miili maanteejooksu distantsil esindavad Eestit Kelly Nevolihhin, Rasmus Kisel ja Sten Ütsmüts. Poolmaratoni distantsil on stardis Morten Siht.

Laupäeval selguvad Kopenhaagenis maailmameistrid maanteemiili ja 5 km distantsil, pühapäeva hommikul on kavas poolmaraton.

Eeloleval nädalavahetusel peetakse Kopenhaagenis teist korda maanteejooksu maailmameistrivõistlused. Stardis on neli Eesti jooksjat.

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