Rehemaa: palkan endale ühe Eesti tippadvokaadi

Soomes Olose poole sõitev Rehemaa sõnas teisipäeva õhtul, et seda asja ta nii ei jäta. "Minu jaoks on need süüdistused täiesti absurdsed," ütles Rehemaa Õhtulehele.

"Ma ei saa neist aru. Tänu sellele kinnitan, et alates homsest palkan ma ühe Eesti tippadvokaadi, kes hakkab mind esindama ja selle kaasusega aitama. See kõik on minu jaoks absurdsus," lisas Rehemaa.

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus algatas distsiplinaarmenetluse Aivar Rehemaa suhtes toetudes Eesti Suusaliidu poolt esitatud tõenditele ja meedias avaldatud infole, mille kohaselt tegi Aivar Rehemaa koostööd Mati Alaveriga, et hankida Soome suusaliidust Eesti sportlastele kutse lumelaagrisse Põhja-Soomes. Kuivõrd Alaver kannab dopingule kallutamise eest karistust ja FIS-i poolt temale määratud spordis tegutsemise keeld kestab kuni 2023. aasta augustini, eksis Rehemaa WADA dopingukoodeksi reeglite vastu.

Keelatud seotuse puhul võib karistuseks olla kuni kaheaastane tegutsemiskeeld. Rehemaal on nüüd võimalus anda Eesti Antidopingule selgitusi kuni eeoleva reedeni. Lõpliku karistuse või mittekaristamise otsustab EOK distsiplinaarkomisjon. Eesti Suusaliidu pädevusse jäävad võimalikud karistused sportlastele.