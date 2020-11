Martin Himma loobus Rehemaa laagrist: ma ei taha sellega seotud olla

"Ma ei taha sellega kuidagi seotud olla," sõnas Himma telefonitsi Õhtulehele. "Mu treener on ju tegelikult Kalju Ojaste ja ma treenin tema plaanide järgi, ka Olosel oleks see olnud nii."

Aivar Rehemaa kuulis Himma loobumisest Õhtulehe ajakirjanikult ega osanud öelda, kas keegi otsustab veel mitte minna. "Nagu näha, siis kommentaar, et sportlasi võidakse karistada, on ühe peal juba toiminud," sõnas Rehemaa, kes oli telefonikõne ajal parasjagu teel Olosele.

Eesti Suusaliit kirjutas esmaspäevasel pressiteates, et sai Soome Suusaliidult kinnitatud info, et Mati Alaver aitab korraldada 4.-25. novembrini Soomes Olosel seitsmele Eesti Suusaliidu liikmesklubi sportlasele laagrisse minekut ja seejärel osalemise 25.-30. novembril toimuval Ruka MK-etapil. Alaveri poole oli pöördunud Eesti suusatajaid abistav Aivar Rehemaa.

"Kuna ma teadsin, et kutse saamine võtab kaua aega, uurisin ise võimalust, kas seda oleks võimalik kuidagi kiirendada. Kaks päeva või poolteist päeva hiljem oli Soome Suusaliidu poolt ametlik kutse minu postkastis. Aga see on fakt, et ma küsisin Mati Alaveri käest, kas tal on võimalik uurida oma sõbralt Ismo Hämäläiselt (Soome Suusaliidu peadirektorilt - toim.) võimalust selle kutse saamiseks - et see toimuks kiiremini," lausus Rehemaa esmaspäeval ERR-ile.

Et Mati Alaverile kehtib nelja-aastane spordis tegutsemise keeld, on Eesti Antidoping lubanud algatada juhtumi asjus menetluse.